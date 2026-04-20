Quiniela de hoy lunes 20 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela LA PREVIA (Ciudad) del 20 de abril

• A la cabeza: 0302 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 0302, 5055, 5934, 9659, 4121, 0325, 9372, 2122, 1851, 3647, 4705, 8002, 1179, 0277, 2053, 2354, 1642, 6136, 1003, 5762

Resultados Quiniela LA PRIMERA (Ciudad) del 20 de abril

• A la cabeza: 4860 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 4860, 5865, 4095, 5001, 5313, 6382, 7833, 8827, 1073, 2607, 8550, 8925, 9074, 0672, 3343, 4180, 1779, 2868, 6832, 7142

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Resultados Quiniela MATUTINA (Ciudad) del 20 de abril

• A la cabeza: 5699 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 5699, 7001, 6006, 9766, 6408, 0267, 5703, 0287, 6948, 1535, 2890, 2237, 5583, 7814, 0819, 7501, 7056, 4423, 2552, 2345

Resultados Quiniela VESPERTINA (Ciudad) del 20 de abril

• A la cabeza: 1229 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 1229, 2913, 3705, 2325, 2668, 7134, 2740, 4969, 0064, 0472, 9629, 2690, 5342, 9814, 0798, 4182, 1627, 8171, 4992, 7059

Resultados Quiniela NOCTURNA (Ciudad) del 20 de abril

• A la cabeza: 1062 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 1062, 8364, 6581, 7262, 1830, 1119, 9681, 5758, 0053, 1987, 6765, 5955, 2882, 5145, 6402, 1698, 0914, 0197, 5031, 4089

Resultados de la Quiniela del 20 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 4946 La Primera: 4932 Matutina: 4367 Vespertina: 9614 Nocturna: 1667

Resultados Santa Fe La Previa: 7178 La Primera: 8068 Matutina: 2671 Vespertina: 3061 Nocturna: 5016

Resultados Entre Ríos La Previa: 6609 La Primera: 4708 Matutina: 5288 Vespertina: 6165 Nocturna: 8024

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.