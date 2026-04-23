Quiniela de hoy jueves 23 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Ciudad del 23 de abril
• A la cabeza: 7561
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7561
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Resultados Quiniela La Primera Ciudad del 23 de abril
• A la cabeza: 6461
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Resultados Quiniela Matutina Ciudad del 23 de abril
• A la cabeza: 2638
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Resultados Quiniela Vespertina Ciudad del 23 de abril
• A la cabeza: 7015
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Resultados Quiniela Nocturna Ciudad del 23 de abril
• A la cabeza: 9380
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9380
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Resultados Quiniela La Previa Provincia del 23 de abril
• A la cabeza: 2407
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2407
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Resultados Quiniela La Primera Provincia del 23 de abril
• A la cabeza: 4046
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Resultados Quiniela Matutina Provincia del 23 de abril
• A la cabeza: 7031
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Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 23 de abril
• A la cabeza: 6020
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Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 23 de abril
• A la cabeza: 6839
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6839
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Resultados de la Quiniela del 23 de abril por provincia
Resultados Córdoba
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La Previa: 7865
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La Primera: 9429
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Matutina: 8700
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Vespertina: 5637
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Nocturna: 4991
Resultados Santa Fe
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La Previa: 9532
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La Primera: 0341
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Matutina: 9615
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Vespertina: 6039
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Nocturna: 6767
Resultados Entre Ríos
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La Previa: 1334
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La Primera: 9323
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Matutina: 0479
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Vespertina: 0855
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Nocturna: 4179
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.