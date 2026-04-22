Quiniela de hoy miércoles 22 de abril: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Ciudad (Nacional) del 22 de abril

La Previa • A la cabeza: 2295 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: (Nota: Solo se dispone del número a la cabeza) 2295 ...

La Primera • A la cabeza: 5708 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 5708 ...

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Matutina • A la cabeza: 0672 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 0672 ...

Vespertina • A la cabeza: 9435 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 9435 ...

Nocturna • A la cabeza: 4732 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 4732 ...

Resultados Quiniela Provincia del 22 de abril

La Previa • A la cabeza: 9043 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 9043 ...

La Primera • A la cabeza: 7585 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 7585 ...

Matutina • A la cabeza: 2252 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 2252 ...

Vespertina • A la cabeza: 9857 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 9857 ...

Nocturna • A la cabeza: 8349 A continuación, la lista de los 20 números sorteados: 8349 ...

Resultados de la Quiniela del 22 de abril por provincia

Resultados Córdoba La Previa: 9307 La Primera: 6703 Matutina: 2666 Vespertina: 9303 Nocturna: 5495

Resultados Santa Fe La Previa: 9661 La Primera: 1260 Matutina: 9656 Vespertina: 7204 Nocturna: ----

Resultados Entre Ríos La Previa: 0788 La Primera: 7491 Matutina: 2721 Vespertina: 8880 Nocturna: 8103

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: • La Previa: 10:15 hs. • La Primera: 12:00 hs. • La Matutina: 15:00 hs. • La Vespertina: 18:00 hs. • La Nocturna: 21:00 hs.