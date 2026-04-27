El álbum de figuritas del Mundial 2026 salió a la venta: precios, puntos de venta y detalles de la colección

El álbum oficial del Mundial 2026, editado por la firma Panini, llegó este lunes a los kioscos y puntos de ventas oficiales de todo el país. La colección reúne a las 48 selecciones clasificadas para la competencia que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, e incluye un total de 980 figuritas entre jugadores, escudos y estadios.

La compañía italiana confirmó que el precio por ejemplar es de $15.000. Según estimaciones, para completar el ejemplar sin considerar las repeticiones, los coleccionistas requerirán una inversión mínima de $295.000, dado que cada sobre con siete figuritas vale $2.000.

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La edición para el Mundial 2026 ofrece una variante digital que permite completar el álbum de manera virtual mediante la página web y aplicación. A cada usuario se le asignan dos sobres de regalo diarios, cada uno con cinco figuritas.

¿Dónde se puede comprar el álbum y los sobres de figuritas?

Los productos se comercializan en la red nacional de kioscos de diarios y revistas, así como en supermercados y cadenas de jugueterías. La firma habilitó una tienda online oficial donde lo usuarios acceden a paquetes cerrados, cajas de 100 sobres y kits de inicio.

Messi integra la colección por última vez tras haber aparecido de forma consecutiva desde la edición de Alemania 2006

El álbum responde a un acuerdo que Panini mantiene con la FIFA desde 1970. Fundada en 1961, la empresa fue responsable de editar la colección oficial de cada Copa del Mundo.

La Directora Comercial de la FIFA, Romy Gai, expresó: “El álbum de cromos de Panini es una de las tradiciones más emblemáticas y perdurables de la cultura futbolística mundial. "Este álbum es más que un objeto de colección: es un símbolo de la alegría, la pasión y la ilusión que definen la Copa Mundial de la FIFA”.

Los detalles de la Selección Argentina en el álbum

En el caso argentino, la selección argentina contiene nombres como Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Leonardo Balerdi. Quedaron excluidos futbolistas defensivos como Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Lisandro Martínez.

El combinado campeón del mundo cuenta con 20 estampas asignadas

En la mitad de la cancha se conservan referentes de la conquista en Qatar 2022: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios y Leandro Paredes. Además se incorpora Nico Paz y Franco Mastantuono, mientras que Thiago Almada no contará con figurita propia.

En la ofensiva se destacan Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nicolás González y Giuliano Simeone, acompañados del capitán y emblema Lionel Messi. El combinado campeón del mundo cuenta con 20 estampas asignadas.