El encarecimiento del combustible por la guerra en Medio Oriente presiona a las aerolíneas y anticipa subas en los pasajes aéreos en todo el mundo, según advirtió la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) a la Agence France-Presse (AFP).

La entidad señaló que el precio del queroseno se duplicó tras el conflicto iniciado el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que eleva los costos del sector y vuelve “inevitable” el aumento de tarifas si se mantiene la actual escalada.

QatarEnergy declara "fuerza mayor" tras perder el 17% de su capacidad exportadora de GNL

El combustible se dispara y suben los pasajes

Las aerolíneas habían calculado que el combustible representaría el 26% de sus gastos en 2024, basándose en un precio de 88 dólares por barril, pero este jueves alcanzó los 216 dólares.

Con márgenes medios del 4%, Walsh advirtió que las compañías no podrán absorber estos costos si la situación continúa, por lo que el aumento de los precios de los billetes es "inevitable".

Esto, señaló, ya se observa en algunos mercados, particularmente en Estados Unidos. Varias aerolíneas europeas también han anunciado subidas en los vuelos de larga distancia.

Walsh comparó la magnitud de la crisis con la vivida tras los atentados del 11‑S, cuando la frecuentación de las líneas trasatlánticas se derrumbó durante algunos meses.

Durante este tipo de crisis "la gente sigue viajando, pero viajan menos tiempo", apuntó, presagiando que los hoteles podrían sufrir un impacto mayor que las propias aerolíneas.

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Por otra parte, la IATA agrupa a más de 360 aerolíneas que en conjunto concentran alrededor del 85% del tráfico aéreo mundial.

QatarEnergy declara "fuerza mayor"

Los ataques perpetrados por Irán contra la infraestructura energética de Catar dejaron fuera de servicio el 17% de la capacidad exportadora de gas natural licuado (GNL) de ese país, según informó Reuters. Esta situación genera una pérdida estimada en u$s20.000 millones anuales y representa una amenaza directa para el suministro energético en Europa y Asia, según reportó a esta agencia el CEO de QatarEnergy, Saad al-Kaabi, al advertir en una entrevista que la magnitud de los daños no tiene precedentes en la región.

El funcionario detalló que dos de los catorce trenes de GNL y una de las dos instalaciones de conversión de gas a líquidos (GTL) resultaron dañados durante las ofensivas. Tal como consigna Reuters, las tareas de reparación obligarán a poner en pausa la producción de 12,8 millones de toneladas anuales de GNL por un periodo que oscilará entre los tres y los cinco años. Kaabi, quien también es ministro de Estado de Asuntos Energéticos, calificó el hecho como algo impensado.

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"Jamás en mis sueños más locos habría pensado que Catar estaría en un ataque así, especialmente desde un país musulmán hermano en el mes de Ramadán", expresó Kaabi en la entrevista concedida a Reuters. La ofensiva iraní se produjo como respuesta a ataques previos de Israel contra su propia infraestructura gasística, dirigiendo sus represalias hacia las instalaciones petrolíferas y de gas situadas en el Golfo.

Con información de AFP

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