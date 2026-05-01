Trump redobla su presión sobre Europa: “Subiré los aranceles al 25%” y escala el conflicto con la UE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a endurecer su postura frente a Europa y anunció que elevará al 25% los aranceles a autos y camiones provenientes de la Unión Europea. La medida profundiza la tensión comercial y se suma a una serie de críticas recientes contra líderes del continente.

“La próxima semana aumentaré los aranceles”, afirmó el mandatario en su red social, en la que justificó la decisión al señalar que el bloque europeo no cumple con acuerdos comerciales previos.

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Nuevas fricciones con líderes europeos

El anuncio llega en medio de un clima de creciente conflicto político y diplomático. En los últimos días, Trump apuntó contra el canciller alemán, Friedrich Merz, a quien calificó de “ineficaz” por sus críticas a la política exterior estadounidense.

También cuestionó al primer ministro británico, Keir Starmer, y lanzó advertencias comerciales hacia el Reino Unido. En paralelo, se tensó la relación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, tras diferencias sobre el conflicto en Medio Oriente.

Las tensiones no se limitan al comercio. El gobierno estadounidense deslizó la posibilidad de reducir la presencia militar en países aliados como Alemania, Italia y España, en el marco de desacuerdos dentro de la OTAN.

Según trascendió, la Casa Blanca cuestiona el nivel de apoyo europeo en operaciones vinculadas a la guerra con Irán, lo que podría derivar en cambios estratégicos en la región.

Preocupación en Europa

El endurecimiento del discurso generó inquietud entre diplomáticos europeos, que siguen de cerca la evolución del vínculo con Washington. Fuentes del bloque admitieron que el escenario es incierto y que los países se preparan para posibles medidas adicionales.

En ese contexto, algunos dirigentes optan por evitar respuestas inmediatas y buscan sostener el diálogo, mientras otros advierten que la escalada podría afectar seriamente las relaciones transatlánticas.

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Las decisiones recientes se suman a una serie de medidas que ya habían generado fricciones, como la política arancelaria, recortes en apoyo internacional y disputas geopolíticas.

El nuevo aumento de impuestos a productos europeos y las críticas a aliados históricos vuelven a poner en duda la estabilidad del vínculo entre Estados Unidos y Europa, en un contexto global marcado por conflictos y tensiones crecientes.

LB