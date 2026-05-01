León XIV nombró en Cincinnati a un obispo migrante y reavivó su choque con Trump

La decisión de León XIV de nombrar como nuevo obispo auxiliar de Cincinnati a un ex inmigrante salvadoreño volvió a exponer, esta vez con nombre y apellido, una de las tensiones más sensibles entre el Vaticano y la Casa Blanca.

En una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos y en un distrito clave del voto católico que acompañó a Donald Trump, el Papa León XIV eligió elevar a un perfil pastoral marcado por la experiencia migrante, en un gesto que en Roma leen como doctrina y en Washington como provocación.

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El salvadoreño Evelio Menjívar-Ayala llegó a Estados Unidos como inmigrante y construyó su recorrido eclesiástico en una Iglesia atravesada por el debate sobre fronteras, deportaciones y ciudadanía. Que León XIV lo haya enviado a una diócesis enclavada en un bastión trumpista no fue una señal inocente, sino más bien una jugada política en clave pastoral. Una forma de plantar posición en el corazón del país donde Trump consolidó buena parte de su poder con un discurso de endurecimiento migratorio y nacionalismo religioso.

Desde su llegada al trono de Pedro, León XIV dejó en claro que no está dispuesto a correrse del terreno que ya había convertido en una marca de Francisco. Migración, justicia social y defensa de los sectores desplazados forman parte del núcleo político de su pontificado. Pero, a diferencia de su antecesor, el choque con Trump ya no aparece solo como un desacuerdo indirecto o una diferencia de enfoque. Bajo León XIV, la disputa tomó un carácter más frontal y personal.

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Quién es Evelio Menjívar

Evelio Menjívar-Ayala nació en El Salvador y emigró a Estados Unidos siendo joven. Ese recorrido, que atraviesa su biografía personal y pastoral, es también el dato que explica el peso político de su nombramiento.

Ordenado sacerdote en Washington, construyó buena parte de su trayectoria en comunidades latinas y parroquias atravesadas por la discusión sobre migración, pobreza y exclusión. Con los años se consolidó como una figura ligada al trabajo territorial y a una prédica enfocada en los sectores más vulnerables, en sintonía con la línea social que León XIV busca reforzar dentro de la Iglesia estadounidense.

Evelio Menjívar-Ayala

Antes de ser enviado a Cincinnati, Menjívar-Ayala se desempeñó como obispo auxiliar en Washington, donde ganó visibilidad por su cercanía con las comunidades migrantes y por un perfil pastoral vinculado a la cuestión social, más que a las agendas identitarias que en los últimos años ordenaron buena parte del debate católico en Estados Unidos.

Su llegada a Ohio, por eso, excede el movimiento eclesiástico y lo instala en el centro de una disputa política, religiosa y cultural en uno de los territorios donde el trumpismo consolidó parte de su base católica más fiel. En ese escenario, Menjívar encarna una figura difícil de leer por fuera del mensaje que buscó enviar León XIV. Inmigrante, latino y formado en la periferia, su desembarco en Cincinnati funciona también como una señal política.

El pasado de la rivalidad

La tensión entre Trump y el Papa no es nueva. Antes de llegar al papado, Robert Prevost ya había tomado distancia pública de Trump y de su círculo, en especial por la retórica antimigrante de la nueva derecha republicana.

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Ya como pontífice, esa diferencia se transformó en línea institucional. La elección de un obispo migrante para una diócesis enclavada en territorio trumpista funciona como mensaje interno hacia la Iglesia estadounidense, pero también como advertencia externa a la Casa Blanca. El Vaticano no solo no piensa moderar su discurso sobre migración, sino que parece decidido a endurecerlo.

No es un dato menor que el movimiento ocurra en Cincinnati, ubicada en Ohio, uno de los territorios donde el trumpismo consolidó su músculo político, cultural y religioso.

Allí, el catolicismo conservador ganó volumen en sintonía con la derecha republicana. León XIV decidió intervenir con una figura que encarna exactamente lo que Trump convirtió en enemigo político. En términos simbólicos, el mensaje es difícil de disimular. Mientras Trump promete deportaciones masivas y refuerza su agenda de frontera, el Papa responde promoviendo a un inmigrante.

RG/DCQ