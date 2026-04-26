El papa León XIV recordó a Chernobyl y rogó limitar la energía nuclear a fines pacíficos

Al conmemorarse el 40º aniversario del Desastre de Chernobyl, el papa León XIV hizo un llamado a la comunidad internacional para que la energía atómica sea utilizada exclusivamente con fines pacíficos.

Durante la oración del Regina Coeli en el Vaticano, el sumo pontífice advirtió que la tragedia ocurrida en 1986 en Ucrania “marcó la conciencia de la humanidad” y continúa siendo una señal de alerta frente a los riesgos del avance tecnológico.

“El desastre sigue siendo una advertencia de los riesgos inherentes al uso de tecnologías cada vez más poderosas”, afirmó. En ese sentido, agregó: “Espero que en todos los niveles de toma de decisiones prevalezcan siempre el discernimiento y la responsabilidad, para que cada uso de la energía atómica esté al servicio de la vida y la paz”.

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León XIV insistió en la necesidad de reflexionar sobre el uso responsable de la energía nuclear, en un contexto global donde el debate sobre su utilización vuelve a cobrar relevancia.

El Papa León XIV instó en "utilizar la energía atómica solo con fines pacíficos".

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El desastre de Chernobyl: el peor accidente nuclear de la historia

La explosión ocurrida en 1986 en la central nuclear de Chernobyl está considerada como el peor desastre nuclear civil de la historia. El accidente liberó enormes cantidades de radiación, afectando a millones de personas y dejando consecuencias sanitarias y ambientales que perduran hasta hoy.

Se estima que miles de personas murieron como resultado de la exposición a la radiación, aunque la cifra exacta continúa siendo motivo de debate. Alrededor de 600.000 personas participaron en las tareas de limpieza, conocidas como “liquidadores”, y estuvieron expuestas a altos niveles de radiación.

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Cifras oficiales y estimaciones sobre las víctimas

Las cifras sobre el impacto del desastre varían según las fuentes. Un informe de la Organización de las Naciones Unidas publicado en 2005 estimó en 4.000 el número de muertes confirmadas y previstas en los tres países más afectados.

Sin embargo, otras organizaciones sostienen que el número es considerablemente mayor. La ONG ambientalista Greenpeace calculó en 2006 que el desastre podría haber causado cerca de 100.000 muertes.