El Papa León XIV "combativo" fustigó a quienes "acaparan" frente "a quienes no tienen nada para comer"

El Papa León XIV criticó este viernes a quienes “acaparan” y “desperdician” alimentos frente a “quienes no tienen nada que comer” y sostuvo que “hay pan para todos si se da a todos”, durante una misa celebrada en Duala, capital económica de Camerún, ante unas 120.000 personas.

El pontífice fue recibido con aclamaciones a su llegada en un papamóvil por cientos de miles de fieles en el país africano, donde cerca del 28% de la población profesa el catolicismo.

León XIV en el papamovil en Camerún

En la que fue la misa más multitudinaria de su gira por África, el Papa aludió en su homilía a la parábola de la multiplicación de los panes y los peces para poner de relieve el problema del hambre en el continente, pese a tratarse de una región rica en recursos.

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“La multiplicación de los panes y los peces ocurre en el compartir; ¡he aquí el milagro! Hay pan para todos si se da a todos. Hay pan para todos si se lo toma, no con una mano que acapara sino con una mano que da”, afirmó el pontífice durante la celebración en una amplia explanada contigua al estadio Japoma, en la ciudad más poblada de Camerún.

El Papa fue contundente en camerín y expuso a quienes "acaparan" y "desperdician" comida

Al respecto, señaló que, de ese modo, “la comida abunda; no se raciona por emergencia, no se roba por disputa ni se desperdicia por quienes se atiborran ante quienes no tienen nada que comer”.

El Papa León XIV condenó “el delirio de omnipotencia” que conduce a las guerras y reclamó que la paz no sea una utopía.

Aproximadamente el 26,7% de la población de Camerún vive por debajo de la línea de pobreza, según datos del Banco Mundial. Pese a contar con recursos como petróleo y minerales, la pobreza está extendida -especialmente en zonas rurales y en el norte del país- y afecta a cerca de 8,1 millones de personas, de acuerdo con estimaciones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

LT