Irán rechaza acuerdo temporal con EE.UU. y Hezbolá tiene el "dedo en el gatillo" apuntando a Israel

Mientras Irán comunicó que rechaza un alto al fuego temporal con Estados Unidos, la organización Hezbolá dijo que mantiene "el dedo en el gatillo" por si Israel no cumple con la tregua de 10 días pactada con el Líbano, anunciada el jueves por Donald Trump.

El rechazo de Irán a un acuerdo temporal

El Gobierno de Irán dijo que rechaza un arreglo basado en un alto el fuego temporal con Estados Unidos y pide el fin definitivo de la guerra en toda la región, incluyendo Líbano y el mar Rojo

Lo afirmó este viernes en Turquía el viceministro de Exteriores iraní, Saeed Khatibzadeh.

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Hezbolá desconfía de Israel y lanza advertencias si la tregua no se cumple

La frase amenazante de Hezbolá con un ojo en Israel

El grupo proiraní Hezbolá afirmó este viernes que sus combatientes tienen "el dedo en el gatillo" por si Israel viola la tregua de diez días que entró en vigencia durante la noche.

En un comunicado, afirma haber llevado a cabo durante la guerra de 45 días "2.184 operaciones militares" contra el ejército israelí en territorio libanés.

"Los combatientes mantendrán el dedo en el gatillo porque desconfían de la traición del enemigo", alerta el documento.

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El presidente del Líbano es optimista y habla de una "puerta de entrada"

El presidente libanés, Joseph Aoun, evaluó en un comunicado emitido que la tregua de 10 días con Israel anunciada por Trump es "una puerta de entrada crucial a las negociaciones con Israel".

Beirut busca "consolidar el alto el fuego, retirar las fuerzas israelíes de los territorios del sur ocupados y recuperar a los prisioneros libaneses" retenidos por Tel Aviv, prosiguió Aoun.

La oportunidad de una tregua "no debe desaprovecharse, porque podría no presentarse de nuevo", concluyó.

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Rusia celebró la tregua entre Israel y el Líbano

El Kremlin celebró el alto el fuego alcanzado entre los Gobiernos de Israel y el Líbano y espera que las partes refuercen los acuerdos para evitar nuevos enfrentamientos, sostuvo este viernes el vocero Dmitri Peskov.

"Sin lugar a dudas saludamos la decisión del alto el fuego", dijo durante su rueda de prensa diaria.

Agregó que el Gobierno ruso anhela que "durante estos días realmente se logre llegar a acuerdos que permitan evitar la futura repetición de enfrentamientos bélicos".

LT/ff