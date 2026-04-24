Cuáles fueron los errores que provocaron el desastre de Chernobyl hace 40 años

Era la 1:23 de la madrugada del 26 de abril de 1986 cuando el reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl, en la entonces República Soviética de Ucrania, dejó de existir como tal. Lo que debía ser una prueba de seguridad de rutina desencadenó la peor catástrofe nuclear de la historia civil.

No hubo un solo error. Hubo una cadena. Una combinación tóxica de diseño defectuoso del reactor, análisis de seguridad deficiente, desprecio por los procedimientos operativos, priorización de la producción eléctrica por sobre la seguridad y, sobre todo, secretismo excesivo, condujo al peor accidente de reactor nuclear de la historia.

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Chernobyl: qué salió mal esa noche en el reactor número 4

El experimento tenía un propósito legítimo: verificar si las turbinas del reactor podían generar electricidad suficiente para mantener los sistemas de refrigeración activos durante los 75 segundos que tardaban en arrancar los generadores de emergencia, en caso de un corte total de energía.

Los técnicos apagaron el sistema regulador de potencia del reactor y sus sistemas de seguridad de emergencia, y extrajeron las barras de control del núcleo mientras permitían que el reactor operara al 7% de su capacidad. Era una combinación de condiciones que el diseño del reactor no podía tolerar.

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El problema se agravó horas antes del momento crítico. A las 14:00 del 25 de abril, el controlador de la red eléctrica de Kiev solicitó que se postergara la reducción de potencia de Chernobyl, porque otra central había quedado fuera de servicio inesperadamente y se necesitaba energía para cubrir la demanda vespertina. La prueba quedó suspendida durante nueve horas. Cuando finalmente se retomó, ya era de madrugada y el equipo a cargo no era el que había sido entrenado para ejecutarla.

Durante esa pausa forzada, el reactor acumuló xenón, un subproducto del proceso de fisión que inhibe la reacción nuclear. Al intentar reiniciar la prueba, la potencia cayó drásticamente a niveles peligrosamente bajos. Los operadores, en lugar de abortar el experimento, retiraron casi todas las barras de control para recuperar potencia, lo que llevó al reactor a un estado de extrema inestabilidad.

A la 1:23 am, la reacción en cadena se descontroló en segundos. El vapor cada vez más caliente que se acumuló en el recipiente del reactor terminó por destruir la estructura de contención. La explosión voló la tapa de acero y hormigón del reactor, con un peso equivalente al de varios cientos de automóviles. El incendio que siguió ardió durante más de diez días.

Por qué el diseño del reactor era parte del problema

Los operadores cometieron errores graves, pero el reactor también los traicionó.

Los reactores RBMK, como los de Chernobyl, no contaban con la estructura de contención que sí tienen los reactores occidentales: una cúpula de hormigón y acero diseñada para retener la radiación dentro de la planta en caso de accidente. Esa ausencia convirtió una explosión contenible en una catástrofe abierta.

El RBMK-1000 tenía además una falla de diseño conocida como "coeficiente de vacío positivo": a bajas potencias, cualquier aumento en la temperatura del agua refrigerante aceleraba la reacción nuclear en lugar de frenarla, el efecto contrario al deseado. El desastre fue producto directo del aislamiento de la Guerra Fría y de la ausencia de cualquier cultura de seguridad real.

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Alrededor de 350.000 personas fueron desplazadas en los años siguientes, mientras que unos 600.000 hombres arriesgaron su vida participando en las operaciones de contención. La ciudad de Prípiat, de 48.000 habitantes, fue evacuada por completo y permanece abandonada hasta hoy.

La magnitud del encubrimiento inicial fue proporcional al desastre mismo. El régimen soviético no admitió el accidente hasta que, dos días después de la explosión, estaciones de monitoreo en Suecia detectaron niveles anómalos de radioactividad transportados por el viento y exigieron explicaciones.

El ex presidente Mijaíl Gorbachov llegaría a decir, años más tarde, que Chernobyl fue un factor más decisivo en la caída de la Unión Soviética que su propio programa de reformas.

A cuatro décadas del desastre, el sitio sigue siendo peligroso de formas nuevas. La estructura exterior de contención, instalada entre 2016 y 2017, fue perforada por un dron ruso en febrero de 2025 y perdió su capacidad de contener radiación. Greenpeace advirtió en abril de 2026 que, como la estructura no puede ser reparada en este momento, existe la posibilidad de liberaciones radioactivas. Las reparaciones, según las estimaciones actuales, tomarán entre tres y cuatro años.

ds