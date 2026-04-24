Monumental avance arqueológico: recuperan 42 páginas perdidas de un manuscrito bíblico del siglo VI

El equipo internacional de investigadores liderado por la Universidad de Glasgow logró reconstruir digitalmente 42 páginas perdidas del Códice H, uno de los manuscritos más antiguos y relevantes del Nuevo Testamento, en un hallazgo que especialistas califican como un avance clave para el estudio del cristianismo primitivo. Asì, el trabajo permitió recuperar fragmentos de las Epístolas Paulinas, textos atribuidos al apóstol Pablo.

Sabido es que el Códice H es una copia del siglo VI que contenía cartas de San Pablo de gran valor histórico. Aun así, en el siglo XIII fue desarmado en el Monasterio de la Gran Lavra, en el Monte Athos (Grecia), y sus páginas fueron reutilizadas como material de encuadernación medieval para otros manuscritos antiguos.

A partir del paso del tiempo, los fragmentos quedaron dispersos en bibliotecas de Italia, Grecia, Rusia, Ucrania y Francia. Entonces, la reconstrucción fue posible gracias a técnicas de imagen multiespectral.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De esta forma, los investigadores explicaron que la reutilización de las páginas generó un fenómeno conocido como “desplazamiento de tinta”, que dejó rastros especulares del texto original en hojas enfrentadas. Ese efecto permitió reconstruir digitalmente pasajes completos del manuscrito, hoy desaparecido en su forma física.

Los fragmentos muestran cómo los copistas del siglo VI corregían y anotaban los textos sagrados

El profesor Garrick Allen calificó el descubrimiento como “monumental” para la comprensión de las Escrituras. Algunos de los hallazgos más relevantes son las listas de capítulos más antiguas conocidas, con una organización distinta a la actual división bíblica, la evidencia sobre cómo los escribas del siglo VI corregían, anotaban y reutilizaban textos religiosos, y nuevas pistas sobre la transmisión temprana de la teología cristiana en las comunidades del Mediterráneo.

Sus pruebas de radiocarbono confirmaron que el pergamino del Códice H pertenece efectivamente al siglo VI, lo que refuerza su valor histórico como testimonio directo del uso y circulación de textos cristianos en la Antigüedad tardía.

A causa de ello, el equipo anunció la publicación de una edición digital gratuita del material recuperado, además de una futura edición impresa destinada a la comunidad académica internacional.

El populista contra el papa: León XIV desafía la moral de Trump

El objetivo es permitir el acceso global a un corpus que permaneció oculto o fragmentado durante casi 800 años.

Revelaciones sobre el ritual del bautismo

En paralelo a este hallazgo, arqueólogos que trabajan en la antigua ciudad de Hippos (Israel) descubrieron un artefacto de mármol único con tres cavidades para aceites.

Sugiere que, antiguamente, los fieles eran ungidos tres veces durante el bautismo, y no dos como se creía tradicionalmente, lo que podría obligar a los historiadores a replantearse la liturgia de los primeros siglos del cristianismo.

MV