La NASA utilizará “hongos oscuros” mutados tras el desastre de Chernobyl, como escudos ante la radiación cósmica

La NASA idea la utilización de los “hongos oscuros” Cladosporium sphaerospermum, mutados tras el desastre de Chernobyl, como escudos protectores para los astronautas ante la radiación cósmica en futuras misiones espaciales. Estudios recientes publicados en el sitio Open Science Journal, demostraron que atraparon y neutralizaron partículas radiactivas. Esta capacidad de bloqueo significaría un cambio radical para los científicos.

De acuerdo a los datos que se desprenden del informe, en la Estación Espacial Internacional (EEI) el eucariota considerado como radiotrófico (se refiere a radiación y “trófico”, su potencial para alimentar o convertir algo en energía utilizable), creció 21 veces más rápido cuando se expuso a la radiación cósmica y logró bloquear la mayore parte, para que no lograra filtrarse a las superficies que se protegían.

Se descubrió que estas cepas convertían los rayos gamma, el tipo de radiación más potente y peligroso de las explosiones nucleares, en energía química. ¿Por qué la agencia espacial estadounidense planea utilizarlo como mecanismo de defensa para los astronautas?

Desastre de Chernobyl ocurrido en 1986

El principal hallazgo de la NASA se basa en que el moho verde oscuro conocido como Cladosporium sphaerospermum se alimenta de radiación nuclear, lo que lo convierte en un posible material de construcción para futuras bases lunares.

La NASA proyecta la creación de “ladrillos de hongos” para las misiones espaciales del 2026

La sustancia liberada por el hongo dematiáceo (de pigmentación oscura) podría convertirse en un elemento clave para limpiar los sitios de desechos nucleares en la Tierra, así como para bloquear la radiación dañina que los astronautas pueden encontrar durante las misiones planificadas de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio a la Luna, a partir de 2026.

Debido a ello, los especialistas de la NASA proyectan la creación de "ladrillos de hongos" usando el molde, que servirían como materiales de construcción livianos que podrían proteger las bases lunares y marcianas de la radiación cósmica mucho mejor que los pesados ​​escudos de plomo.

“Hongos oscuros” Cladosporium sphaerospermum

La agencia espacial sostiene que Cladosporium sphaerospermum absorve la radiación de la melanina, el pigmento que da a los humanos su color de piel, aunque los investigadores han dicho que esto todavía es solo una teoría que han denominado “radiosíntesis”.

