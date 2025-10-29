Misterio: encuentran perros azules cerca de una planta nuclear

Cerca de una planta nuclear llama la atención la aparición de perros con pelaje color azul. En ese contexto, la organización sin fines de lucro "Dogs of Chernobyl" (Perros de Chernobyl), que se encarga de cuidar a los perros abandonados en la zona, reportó el hallazgo de varios caninos con un extraño color y está intentando determinar la causa de este fenómeno.

La aparición de estos animales que deambulan por la zona de exclusión de Chernobyl que parecen ser "muy activos y saludables" a pesar de su apariencia inusual, despertó un gran interés en las redes sociales, con muchas personas compartiendo imágenes y especulando sobre la causa del fenómeno, a lo que la organización dio una respuesta.

Los trabajadores están intentando analizar a algunos de los 700 perros que son descendientes de las mascotas abandonadas después del desastre nuclear de 1986, para poder averiguar qué está pasando y determinar si el color azul es el resultado de alguna sustancia química o algún otro factor, según publicó el sitio estadounidense del New York Post.

La organización Dogs of Chernobyl proporciona atención médica y alimentos a estos animales desde 2017, y sigue trabajando para mejorar su calidad de vida en un entorno que sigue siendo radiactivo en algunas áreas.

Aunque la causa del color azul de los perros sigue siendo un misterio, la organización está trabajando para resolver el enigma y garantizar el bienestar de estos animales.