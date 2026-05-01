Nuevo video muestra cómo entró Cole Allen a la cena de corresponsales donde intentó atacar a Donald Trump

La fiscal Jeanine Piro compartió en su cuenta oficial de X un nuevo video donde puede verse a Cole Allen, el acusado de tratar de asesinar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca el pasado sábado, cuando dispara contra un miembro del Servicio Secreto antes de que los agentes consiguieran reducirlo y esposarlo.

Acompañando el video, la fiscal escribió: “Hoy, estamos publicando el video ya proporcionado al Tribunal de Distrito de EE.UU. que muestra a Cole Allen disparar a un oficial del Servicio Secreto de EE.UU. durante su intento de asesinar al Presidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca". Y agrega: "No hay evidencia de que el tiroteo fuera el resultado de fuego amigo".

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La fiscal agregó que "el video también muestra a Allen explorando el área en el Hotel Hilton el día antes del ataque", supuestamente para organizar el atentado. Y cerró diciendo: "Mi oficina junto con el FBI continuará esta extensa investigación para llevar a Cole Allen ante la justicia".

Cole Allen

Las acusaciones contra Cole Allen

Cole Allen, un maestro de 31 años residente en el estado de California, fue procesado este lunes 27 de abril en un tribunal por el cargo de intentar asesinar al presidente Donald Trump y dos delitos relacionados con armas de fuego.

El acusado puede ser condenado a cadena perpetua si es declarado culpable de tratar de quitarle la vida al mandatario republicano durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca que se realizó el sábado 25 de abril en Washington. Allen no se declaró culpable ni inocente durante la audiencia en una corte federal en la capital de Estados Unidos.

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Según la fiscalía, el maestro llevaba tres cuchillos, una pistola semiautomática y una escopeta recortada cuando trató de vulnerar la seguridad del hotel Hilton, donde se realizaba la cena presidencial. Las imágenes de las cámaras de vigilancia lo muestran intentando correr a toda velocidad más allá de un control de seguridad, un piso arriba de la sala donde se realizaba la gala.

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Tras tirotearse con los agentes de seguridad, Allen fue reducido. Poco después, Trump publicó fotos del hombre esposado con las manos a la espalda, sobre la alfombra del hotel, boca abajo y sin camisa.

Cole Allen tras ser detenido

La Casa Blanca acusó el lunes al “culto al odio de la izquierda” por el tiroteo. Por su parte, medios norteamericanos hallaron antiguas publicaciones de Allen en redes sociales donde criticaba duramente las políticas de Trump.

HM