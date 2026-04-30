Se reanudaron los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela tras siete años de suspensiones

Se reanudaron este jueves los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela tras siete de años suspensiones aeronáutica. Al aterrizaje muestra un nuevo paso en la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída de Nicolás Maduro.

El vuelo 3599 de Envoy Air, filial de la compañía American Airlines, despegó de Miami con ejecutivos y aterrizó en el aeropuerto Internacional de Carracas. La aeronave, bautizada con agua propia de la ruta inaugurada, contó con representantes del gobierno de Donald Trump y periodistas acreditados.

El doble discurso de Irán: endurece su retórica pero no cierra la vía diplomática con Estados Unidos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con esta frecuencia aérea "Estados Unidos y Venezuela están recuperando una arteria comercial fundamental que va a acelerar la inversión", celebró el jefe de la misión diplomática estadounidense, John Barrett, momentos antes en la capital venezolana. "El día de hoy marca otro hito histórico entre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela", agregó a la prensa.

Una comitiva de la administración Trump salió sonriente por la escalera del avión, junto con un grupo de periodista. Algunos pasajeros ondearon pequeñas banderas, mientras que el piloto sacó por la ventana del avión una bandera venezolana, entre los aplausos de los operadores aéreos.

El vuelo marca el fin del aislamiento de siete años respecto a Estados Unidos y la reintegración del país en las rutas aéreas mundiales. La empresa inició sus conexiones con Venezuela en 1987 y era la mayor aerolínea estadounidense operando en el país previo a las suspensiones de 2019.

Se reanudaron este jueves los vuelos comerciales directos

"Esperamos más de 100.000 pasajeros y pasajeras al año a razón de 7.200 a 8.000 mensuales" en tanto se suman cada vez más aerolíneas a volar a Venezuela, indicó la ministra de Transporte venezolana, Jaqueline Faria.

American Airlines tiene previsto operar con aviones comerciales entre Miami y Caracas mediante Envoy Air. Maracaibo, la segunda ciudad de Venezuela, también está en el rada de la empresa. Al inicio habrá un vuelo diario de ida y vuelta, y está previsto un segundo vuelo al día a partir del 21 de mayo, según indicó la empresa.