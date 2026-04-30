El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló públicamente del administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante un acto oficial realizado este miércoles en la Casa Blanca, donde recibió a los astronautas de la misión Artemis II, que recientemente completaron con éxito el vuelo alrededor de la Luna.

El episodio ocurrió en el Despacho Oval, en presencia de la prensa y de los propios astronautas, cuando el mandatario interrumpió la formalidad del evento para hacer comentarios sobre las orejas de Isaacman, en respuesta a una pregunta periodística. “¿Has oído esa pregunta con esas preciosas orejas que tienes?”, dijo Trump, y agregó: “Tiene un gran oído, tiene superoídos”, generando incomodidad en un acto que tenía como objetivo destacar un logro científico.

La escena se dio en un contexto de celebración oficial, ya que el gobierno estadounidense buscaba reconocer a los tripulantes de la misión, integrada por Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover —de la NASA— y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Se trató de la primera misión tripulada que alcanzó la órbita lunar en más de medio siglo, un hito que no ocurría desde el programa Apolo en la década de 1970.

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Tras la difusión del episodio, Isaacman respondió públicamente, aunque sin confrontar de manera directa al presidente. A través de su cuenta en la red social X, señaló: “Todos tenemos nuestros superpoderes. Los míos son sencillamente más visibles que otros”, en un intento de relativizar el comentario.

Previo a la burla, Trump había elogiado al funcionario, destacando su rol en el desarrollo del programa espacial estadounidense. “Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país”, afirmó, y felicitó tanto a Isaacman como a la NASA por el logro de la misión, evidenciando una contradicción entre el reconocimiento institucional y su conducta durante el evento.

Durante la misma intervención, el mandatario también ironizó sobre sí mismo, sugiriendo en tono humorístico que podría participar en una futura misión espacial. “Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien”, sostuvo antes de cuestionar si un presidente podría viajar al espacio.

El hecho ocurrió en medio de un momento clave para el programa espacial estadounidense, ya que la misión Artemis 2, que finalizó el 10 de abril, logró llevar nuevamente a seres humanos a la órbita de la Luna por primera vez desde 1972. Además, la tripulación estableció un nuevo récord al alejarse 406.771 kilómetros de la Tierra, superando la marca de la histórica misión Apolo 13.

Este avance forma parte del programa Artemis, que tiene como objetivo retomar la exploración lunar con misiones tripuladas y concretar nuevos alunizajes hacia 2028, además de avanzar en la construcción de una futura base en la superficie del satélite natural. En ese marco, el episodio protagonizado por Trump introdujo una controversia política en un evento centrado en el progreso científico.

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