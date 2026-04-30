Representantes de la Flotilla Global Sumud, una organización internacional que busca romper el bloqueo a la Franja de Gaza, informaron que las fuerzas armadas de Israel detuvieron a 22 barcos cerca de la isla de Creta, Grecia, y capturaron a al menos 211 activistas entre la noche del miércoles 29 y la madrugada del jueves 30 de abril.

Entre ellos, hay cinco argentinos, integrantes del Frente de Izquierda y de Trabajadores: la ex legisladora por la ciudad de Buenos Aires Celeste Fierro, los diputados bonaerenses Mónica Schlotthauer y Pablo Giachello, el ex legislador cordobés Ezequiel Peressini y el militante Raúl Laguna Bosch. Fierro difundió a través de sus redes sociales un video en el que dice "si estás viendo este video, es que fui secuestrada por Israel".

La diputada nacional Myriam Bregman (FIT) publicó un posteo en X donde pide por la libertad de sus compañeros, así como de otros militantes.

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La Flotilla había zarpado en las últimas semanas de puertos de Barcelona (España), Marsella (Francia) y Siracusa (Italia). Según la información de la organización, al menos 58 barcos se dirigían a Gaza, con cientos de tripulantes de todo el mundo. Un video difundido por la organización muestra cómo soldados israelíes toman el control de las embarcaciones y arrestan a los activistas.

Israel interceptó a los barcos a una distancia "sin precedentes" de sus costas

En la madrugada, el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores había informado que habían arrestado a 175 personas en las aguas del Mediterráneo. Horas después, Hélène Coron, representante de la sección francesa de la Flotilla Global Sumud, aseguró que el número de activistas capturados asciende a por lo menos 211.



De las personas capturadas, solo se sabe que once son francesas. El gobierno de Italia pidió la liberación de sus ciudadanos retenidos.

Acusaciones sexuales sacuden a la flotilla rumbo a Gaza en la que participa Greta Thunberg

Coron aseguró que la operación de intercepción, ocurrida cerca de la isla de Creta, tuvo lugar a una distancia "sin precedentes" de Israel, "en total violación del derecho internacional". Según verificaciones realizadas por la Agencia France Press, los barcos fueron interceptados en la zona económica exclusiva (ZEE) de Grecia.

Las autoridades israelíes controlan todos los puntos de entrada a Gaza. La ONU las acusa de impedir el ingreso de bienes al territorio y las responsabiliza de la grave escasez de alimentos y fármacos que aqueja a la población desde el inicio de la guerra, en octubre de 2023.

La flotilla aseguró que sus barcos fueron "cercados ilegalmente" por buques israelíes y que "se perdió el contacto con 11 buques".

"Nuestros barcos fueron abordados por lanchas militares cuyos ocupantes se identificaron como de 'Israel'", denunció también la flotilla en la red social X. Se agregó que los ocupantes fueron "apuntados con láseres y armas de asalto semiautomáticas" y que los soldados "ordenaron a los participantes que se agruparan en la parte de la delantera de los barcos y se pusieran a cuatro patas".

Sin embargo, una treintena de barcos continúan camino a Gaza. La mayoría están ya en aguas territoriales griegas al sur de Creta, según afirmaron .

Las fuerzas armadas israelíes ya habían detenido a la Global Sumud y arrestado a Greta Thunberg

Dos convoyes internacionales anteriores, con activistas como Greta Thunberg y algunas figuras de países latinoamericanos, habían sido interceptadas por la Armada israelí frente a las costas de Egipto y Gaza a mediados de 2025.

El abordaje de esos barcos por parte de las fuerzas israelíes fue calificado de ilegal por los organizadores y por Amnistía Internacional, y suscitó condenas a nivel internacional. Los miembros de la tripulación fueron arrestados y expulsados por Israel.

El bloqueo en la Franja de Gaza lleva casi veinte años

La Franja de Gaza, gobernada por el movimiento islamista palestino Hamás, está sometida a un bloqueo israelí desde 2007. La guerra desencadenada por el ataque de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre de 2023 provocó una grave escasez de alimentos, agua, medicamentos y combustible.

Desde el inicio de un precario alto el fuego entre las partes el pasado octubre, el ejército israelí controla más de la mitad del pequeño territorio costero palestino, donde el acceso de la ayuda humanitaria sigue restringido.

MB/ff