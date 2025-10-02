Celeste Fierro fue detenida por el ejército israelí durante la Flotilla Global por Gaza

La diputada electa del Frente de Izquierda (FIT) Celeste Fierro fue detenida por fuerzas del ejército israelí mientras participaba de la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba romper el bloqueo y llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, según informó la agencia Noticias Argentinas.

El hecho ocurrió ayer, aunque se conoció oficialmente en la noche, cuando el FIT difundió un comunicado exigiendo su liberación inmediata. “Exigimos la libertad de Cele Fierro y de toda la Flotilla”, reclamó el dirigente del MST Alejandro Bodart, quien acusó al ejército israelí de interceptar las embarcaciones en aguas internacionales “violentando todo el derecho y actuando de manera ilegal”.

Según el comunicado, la Flotilla transportaba alimentos y medicinas para la población palestina. “No solo bombardean y asesinan a miles de civiles en Gaza, sino que tampoco quieren permitir que esa población reciba ayuda humanitaria”, denunció Bodart.

El dirigente también destacó la movilización realizada en la tarde de ayer en Plaza de Mayo en solidaridad con la misión internacional, y confirmó que la Liga Internacional Socialista (LIS) ya se encuentra en contacto con la Cancillería argentina para que intervenga directamente en el caso.

Por su parte, la propia Fierro había alcanzado a difundir un video en sus redes sociales donde confirmó su detención y pidió que se reclame la libertad de los integrantes de la Flotilla, además del “fin del genocidio” en Gaza.

Contexto internacional: interceptación de la Flotilla Global

Las fuerzas israelíes interceptaron este miércoles a la denominada Flotilla Global Sumud, compuesta por más de 40 embarcaciones con suministros humanitarios rumbo a Gaza. Según reportes de medios europeos, el Ejército de Israel bloqueó los barcos tras advertir que se aproximaban a una “zona de conflicto activo”, lo que generó bloqueos en los sistemas de comunicación y el abordaje de al menos cuatro naves principales.

Entre ellas se encuentra el barco ‘Sirius’, en el que viajaba la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, junto a otros diez ciudadanos españoles. “Israel nos ha detenido ilegalmente, estamos incomunicados”, afirmó Colau en un video difundido en redes sociales antes de perder el contacto.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España activó una unidad de seguimiento y puso en alerta a sus consulados en Tel Aviv, Jerusalén y Nicosia. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reclamó “la liberación inmediata” de todos los detenidos y pidió a la Unión Europea “romper relaciones con Israel”. En la misma línea, la ministra de Juventud, Sira Rego, calificó lo ocurrido como “un nuevo ataque del Estado genocida de Israel contra el derecho internacional”.

