FIT 2025: Misiones lanzó el nuevo vuelo directo Lima-Iguazú

El gobernador de Misiones, Hugo Passsalacqua, presentó en la FIT 2025 junto al secretario de Turismo Daniel Scioli el nuevo vuelo directo Lima–Iguazú, que comenzará a operar el 1 de diciembre.

La nueva ruta aérea que unirá Lima (Perú) con Puerto Iguazú (Misiones), será operada por Flybondi.

“El vuelo comenzará a operar a partir de diciembre de 2025, con cuatro frecuencias semanales: lunes, miércoles, viernes y domingo. Los pasajes ya se encuentran a la venta desde septiembre a través del sitio oficial de la compañía (www.flybondi.com/ar) con una tarifa promocional de USD 316 ida y vuelta, impuestos incluidos”, informó el Gobierno de Misiones.

Del acto que se realizó en el Pabellón Internacional de La Rural, frente al stand de Perú, participaron empresarios y autoridades provinciales, nacionales argentinas y de Perú.

“Esta conexión no solo acerca Misiones a Perú, sino que nos vincula con más de 70 destinos adicionales, ampliando de manera exponencial nuestras oportunidades de desarrollo turístico y económico”, sostuvo Passalacqua.

“Contamos con una de las siete maravillas del mundo, un 91% de frontera internacional, 250 saltos de agua, áreas protegidas y somos custodios del 52% de la biodiversidad de Argentina”, agregó el mandatario misionero.

“Este logro refleja la sinergia entre la provincia, la aerolínea y los distintos actores involucrados. Nos permite mostrar Misiones al mundo y proyectarnos internacionalmente, sin depender únicamente de Buenos Aires, y con un impacto real en la economía y en la felicidad de nuestra gente”, concluyó Passalacqua.