Misiones: Passalacqua recibió al embajador de Suecia en Argentina

El gobernador Hugo Passalacqua recibió al embajador del Reino de Suecia en Argentina, Torsten Ericsson, acompañado por su esposa Annelie Mannertorn.

Posadas líder y Formosa última en el ranking turístico regional del INDEC

Durante el encuentro en Casa de Gobierno se abordaron temas vinculados a la producción, la innovación y el empleo, con especial énfasis en la sustentabilidad. También se intercambiaron visiones sobre la historia de Misiones, el aporte de los inmigrantes, las reducciones jesuíticas y atractivos como las Cataratas del Iguazú, según informa un comunicado oficial.

Passalacqua destacó el vínculo histórico con la colectividad escandinava y recordó su gran aporte en la fundación de Oberá.

“En Misiones hay diversas colectividades y todas conviven en armonía y en paz, sin conflictos entre ellas”, aseguró.

“No queremos que la frontera ecológica se corra ni un centímetro, nos sentimos custodios y guardianes de la selva misionera y tenemos muchas políticas públicas enfocadas en eso. Es enorme el esfuerzo que hace Misiones para cuidar y conservar su flora y fauna”, explicó al referirse a la cuestión ambiental.

Ingresos Brutos: Misiones aplicará una bonificación especial del 30% para profesionales matriculados

Qué dijo el embajador sueco

El embajador resaltó que “Oberá es una ciudad muy especial para los nuestros y la provincia de Misiones en sí, por la cantidad de inmigrantes que alberga”.

“Agradecemos enormemente el esfuerzo que hace la comunidad sueca instalada en Oberá para mantener viva la cultura sueca. Tiene un gran valor para Suecia”, agregó el diplomático.

“Suecia es un país con una gran industria forestal, pero también ha protegido extensas áreas para conservar la biodiversidad. Misiones, de igual manera, ha elegido resguardar su selva, lo cual me parece excelente. Es fundamental encontrar un equilibrio entre el desarrollo económico y social, y el respeto al medio ambiente, para que los beneficios alcancen a la comunidad global”, sostuvo Ericsson.

Además señaló que en su diálogo con Passalacqua dialogaron sobre las relaciones bilaterales y “del potencial para generar mayor cooperación de Misiones. “También intercambiamos miradas sobre la situación actual en ambos países”, concluyó.