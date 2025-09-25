Ingresos Brutos: Misiones aplicará una bonificación especial del 30% para profesionales matriculados

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, confirmó que desde el anticipo de septiembre de 2025 hasta diciembre de 2025 inclusive, la Agencia Tributaria Misiones (ATM) aplicará una bonificación especial del 30% en Ingresos Brutos, sin tope por ingresos brutos totales o por operación, ni distinción de figura jurídica destinataria.
Quiénes son los beneficiados
La medida llevada adelante conforme al trabajo conjunto con la Federación de Colegios y Consejos Profesionales de Misiones (FeCCoProMi) y el Colegio de Abogados de la provincia, alcanzará a profesionales matriculados de las siguientes actividades realizadas por personas humanas:
-
Jurídicos, notariales, ciencias económicas.
-
Médicos, odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos, kinesiólogos y más.
-
Arquitectos, ingenieros, agrimensores, forestales, agrónomos.
-
Veterinarios.
-
Guías de turismo, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros.
Otra medida
También se suspende el art. 9 de la RG 18/10-DGR (autorretención) para facilitar el ejercicio profesional de letrados hasta el 31 de diciembre de 2025.
“Se trata de medidas de alivio fiscal para los profesionales que estén en regla y colegiados conforme a las leyes que regulan la matrícula”, precisó Passalacqua en sus redes sociales.
Fuente: Gobierno de Misiones.