Misiones amplió la red de traslados con nuevas ambulancias para hospitales y municipios

El gobernador Hugo Passalacqua encabezó la entrega de diez ambulancias destinadas a hospitales y municipios de Misiones.

La ceremonia se realizó en la Cascada de la Costanera de Posadas y el mandatario fue acompañado por el presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Salud, Héctor González; intendentes de distintas localidades y directores de hospitales beneficiados.

Misiones intensifica los controles contra las apuestas ilegales y alerta por la ludopatía infantil

Cómo son las ambulancias

Se tratan de cinco ambulancias de alta complejidad marca Citroën Jumper y cinco de baja complejidad marca Renault Kangoo que se suman a la Red Sanitaria Pública.

“Los móviles de alta complejidad están equipados con respiradores, monitores multiparamétricos y kits de trauma y atención respiratoria, mientras que las de baja complejidad están provistas para traslados y atención primaria”, precisa un comunicado oficial.

Qué hospitales y municipios recibieron las ambulancias

“Los hospitales y municipios que recibieron las unidades son: San Antonio, San Javier, Colonia Delicia, Cerro Corá, Dos Arroyos, Eldorado, Oberá, San Vicente, Bernardo de Irigoyen y Posadas”, detalla el documento.

Caso Machuca: la novia de la joven fallecida en un choque se abstuvo a declarar y cuestiona las pericias

Qué dijo el gobernador Passalacqua

El gobernador aseguró que “esto hay que ponerlo en valor” ya que hasta hace algunos años iniciativas como la Red de Traslados eran “impensadas”.

También señaló que “estas ambulancias responden directamente a la necesidad de los pueblos e instó a los intendentes a cuidarlas como parte de sus políticas sanitarias”.

Qué dijo Herrera Ahuad

“Mientras en el presupuesto nacional se reducen recursos para la salud, el gobernador Passalacqua prioriza que en el presupuesto provincial la inversión en salud y educación sea mayoritaria. Eso habla de una clara decisión política y de una política de Estado”, sostuvo el presidente de la Cámara de Representantes de Misiones.