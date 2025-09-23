Misiones intensifica los controles contra las apuestas ilegales y alerta por la ludopatía infantil

La Justicia de Misiones ordenó el bloqueo de 112 páginas de apuestas ilegales, tras una denuncia del Instituto Provincial de Loterías y Casinos. La medida fue adoptada por el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Posadas y se enmarca en una estrategia más amplia que busca frenar el avance del juego clandestino y la ludopatía infantil.

De acuerdo a lo informado por Canal 12 de Misiones, el ministro de Prevención de Adicciones, Roberto Padilla, advirtió que “ocho de cada diez apuestas en Argentina se realizan fuera de la legalidad”. El funcionario explicó que el problema no es solo económico, sino también emocional: “Las apuestas ilegales atrapan a los jóvenes a través del celular, un dispositivo que ya ocupa gran parte de su tiempo”.

Caso Machuca: la novia de la joven fallecida en un choque se abstuvo a declarar y cuestiona las pericias

Un fenómeno que afecta a las familias

Padilla señaló que la combinación entre tecnología y juego genera un escenario complejo, donde la adicción puede derivar en deudas y en un estado de desesperación. La preocupación también es compartida por docentes, quienes remarcan que el mayor desafío actual no es el consumo de sustancias, sino el uso desmedido de los dispositivos móviles.

El ministro advirtió que los padres muchas veces no perciben el uso que sus hijos hacen del celular y destacó que la publicidad engañosa, que promete ganancias fáciles, actúa como un imán para los adolescentes. “Es clave que los adultos estén atentos y acompañen a sus hijos”, subrayó.

Señales de alerta y prevención

Entre los indicadores tempranos de ludopatía, los especialistas mencionan la irritabilidad, la dependencia del teléfono y los cambios en la conducta. Detectarlos a tiempo permite intervenir antes de que el problema se agrave. En ese sentido, la comunicación en el hogar y el trabajo conjunto con la escuela se convierten en herramientas fundamentales de prevención.

Desde el Centro de Prevención de Adicciones se conformó un equipo técnico especializado para asistir a quienes atraviesan un ciclo de juego, deudas y angustia. Padilla remarcó que “la adicción al juego es una enfermedad y requiere un abordaje interdisciplinario. La ayuda profesional es indispensable”.

La Justicia de Corrientes rechaza la probation para un abusador y prioriza los derechos de la niña víctima

La escuela como espacio de detección

El acompañamiento escolar es clave para enfrentar esta problemática. Los docentes son, en muchos casos, quienes detectan primero las conductas problemáticas y dan aviso a las familias. La estrategia provincial apunta a fortalecer el trabajo conjunto entre el sistema educativo y los organismos de salud y prevención.

Un problema nacional con fuerte impacto en Misiones

El fenómeno de las apuestas ilegales se expande en todo el país y Misiones no está ajena. La clausura de 112 sitios representa un avance en la lucha contra el juego clandestino, aunque los especialistas advierten que la prevención, la educación y el acompañamiento continúan siendo las herramientas más efectivas para proteger a los jóvenes.