Caso Machuca: la novia de la joven fallecida en un choque se abstuvo a declarar y cuestiona las pericias

A seis meses de la muerte de Milagros Machuca, la investigación judicial por el choque fatal en la esquina de Franklin y Colón presentó un nuevo avance. Mientras la familia de la joven realizará una marcha en la plaza 25 de Mayo para exigir justicia, la defensa de Carla Ailén Sandoval, pareja de la víctima y conductora de la motocicleta en la que ambas viajaban, puso en duda las pericias oficiales y anunció que insistirá en su sobreseimiento.

El abogado Luciano Cache confirmó que su defendida optó por abstenerse de declarar ante la fiscalía. Según explicó, se trata de una decisión estratégica y también de resguardo emocional.

“Carla atraviesa una situación anímica muy difícil. Recordemos que la persona fallecida era su pareja. No está en condiciones de declarar y entendemos que lo mejor es reservar esa instancia para más adelante. Nuestro objetivo es lograr el sobreseimiento antes de que el caso sea elevado a juicio”, señaló.

Controversia por los informes técnicos

La defensa cuestiona el trabajo del Gabinete Científico del Poder Judicial, que en un primer momento indicó que el automóvil había embestido a la moto, pero luego modificó su pericia responsabilizando a Sandoval como “embistente virtual”.

“Nunca vimos un cambio de criterio tan radical. En las cámaras de seguridad se observa con claridad que el auto impacta contra la moto y luego se da a la fuga. Esa conducta agrava su responsabilidad. Inventar la categoría de ‘embistente virtual’ es desconocer lo que muestran las imágenes”, afirmó Cache.

El letrado remarcó además un informe elaborado por la querella, que determinó que el vehículo mayor circulaba a 45 km/h en una bocacalle donde el límite es 30 km/h, mientras que la moto iba a 30 km/h. “Los datos técnicos respaldan que el automóvil es el responsable del choque”, insistió.

Marchas y reclamo social

Mientras la defensa busca cerrar el camino a un juicio oral, la familia Machuca convocó a la novena marcha consecutiva en reclamo de justicia. La movilización se realizar+a en la plaza 25 de Mayo de Resistencia, a la misma hora en que Sandoval debía presentarse a declarar.

Los padres de Milagros reiteraron su pedido de acompañamiento ciudadano: “Necesitamos que la comunidad nos ayude a que se sepa la verdad. No podemos cerrar el duelo mientras sentimos que la investigación se inclina en contra de la justicia”.

Carla Sandoval continúa en libertad y podrá declarar en cualquier momento si lo desea. Su abogado aseguró que la estrategia será insistir en que las pruebas materiales apuntan al automóvil como vehículo embistente y no a la motocicleta.

“La situación de Carla sigue siendo delicada, pero vamos a demostrar que no tiene responsabilidad penal. El auto fue el protagonista del siniestro”, concluyó Cache.