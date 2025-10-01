Hay activistas argentinos detenidos en la intercepción de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza por parte de Israel

"Soy Cele Fierro, diputada del MST en el Frente de Izquierda Unidad, representante de la Liga Internacional Socialista de Argentina. Si estás viendo este video es porque el ejército de Israel ha frenado nuestra misión humanitaria, voluntaria y no violenta que pretendía abrir un corredor humanitario en Gaza y romper su bloqueo genocida (...)", comienza el mensaje grabado por la legisladora que fue publicado en la red social X. Filmado sobre una embarcación en el mar, la difusión de la pieza significa que la armada de Israel interceptó este miércoles en el Mediterráneo a la Flotilla Global Sumud, una misión internacional que buscaba llevar ayuda a la Franja de Gaza y desafiar el bloqueo impuesto por Jerusalén.

Según la organización, los barcos fueron abordados a 130 kilómetros de la costa tras sufrir interferencias en las comunicaciones. Israel aseguró que se trata de “una zona de combate activa” y negó la posibilidad de permitir el arribo de los activistas a suelo gazatí.

El hecho fue eje central del programa “Comunistas”. Vanina Biasi, legisladora porteña del FIT-U, calificó la operación como “un acto de piratería en aguas internacionales”. Destacó que se trata de “49 barcos en el que viajan 497 personas de 44 países" y subrayó que “es la magnitud de este intento lo que explica la violencia con la que fue reprimido”.

El hecho sucede a pocos días del 7 de octubre, día en que se cumplirán dos años del fatídico día en que células terroristas de Hamas penetraron en suelo judío ocasionando la matanza de más de 1000 personas y la captura de centenares de secuestrados, irrupción que desató un conflicto bélico actualmente en curso. Este lunes, Estados Unidos e Israel alcanzaron un punto de acuerdo para avanzar hacia un plan de paz sobre el que Hamas aún no se ha pronunciado.

Alejandro Bodart, candidato a diputado nacional también invitado al piso del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22, fue tajante: “Esto no es solo un problema palestino, sino una causa de la humanidad. El bloqueo es lo que mata de hambre a Gaza. Criticar al sionismo y a este Estado genocida no es antisemitismo: es denunciar un crimen”, expresó.

Desde otra perspectiva, el historiador Eduardo Sartelli advirtió que “la política de Israel no solo destruye Gaza sino que impacta en la región y en la política mundial”, y agregó que “lo que está en discusión es si la opinión pública internacional empieza a quebrar la impunidad de un Estado que actúa sin freno o no”.

El conductor Santiago Llull cerró el bloque al mencionar que la cantidad creciente de movilizaciones que en Argentina han sido organizadas en repudio a la retención de los activistas.

La flotilla, con figuras internacionales como Greta Thunberg y el actor Liam Cunningham, buscaba visibilizar la situación en Gaza a través de un gesto simbólico de solidaridad. Su intercepción disparó reacciones inmediatas en redes y en la calle, con manifestaciones convocadas en distintas ciudades del mundo.

