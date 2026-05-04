Diplomacia de chequera: Trump privatiza la política exterior de Estados Unidos

GINEBRA— En la mayoría de las democracias, que un líder subcontrate la diplomacia de alto nivel a familiares y socios comerciales provocaría indignación. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump ha enfrentado poca resistencia al hacerlo, y muchos restan importancia a su diplomacia de compinches calificándola de mera "heterodoxia". Las consecuencias a largo plazo serán graves.

En lugar de confiar en el secretario de Estado y en el cuerpo diplomático profesional, Trump ha puesto la diplomacia crucial en manos de su yerno, Jared Kushner, y de su socio comercial, el magnate inmobiliario de Manhattan Steve Witkoff. Kushner fue asesor principal en la primera administración de Trump, responsable de ayudar a mediar en los Acuerdos de Abraham entre Israel y cuatro estados árabes, y ahora es, al igual que Witkoff, Enviado Especial para la Paz.

Juntos, Kushner y Witkoff han encabezado las negociaciones sobre Ucrania, Gaza e Irán. Sin embargo, ninguno de los dos tenía experiencia diplomática previa antes de que Trump les encargara resolver algunos de los desafíos de política exterior más espinosos y de mayor trascendencia de nuestro tiempo, y ambos tienen flagrantes conflictos de intereses.

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Comencemos con Witkoff. El año pasado, Pakistán firmó un polémico acuerdo de inversión con World Liberty Financial (WLF), una empresa de criptomonedas cuyo director ejecutivo es el hijo de Witkoff, Zach, y en la que las familias Trump y Witkoff poseen una participación de propiedad dominante. El pasado enero, una filial de WLF alcanzó otro acuerdo con Pakistán, esta vez para introducir la moneda estable (stablecoin) de la empresa para su uso en transacciones transfronterizas.

Pero Pakistán también ha sido el escenario y, en cierta medida, el mediador de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán. Cuando los actores negocian resultados geopolíticos y persiguen oportunidades de negocio en el mismo ámbito, la diplomacia empieza a parecerse a un mercado: el acceso, la influencia y el beneficio están estrechamente entrelazados.

En cuanto a Kushner, tras dejar la primera administración de Trump, fundó una firma de capital privado, Affinity Partners, y recibió miles de millones de dólares de las monarquías del Golfo, incluidos unos 2.000 millones de dólares del fondo soberano de Arabia Saudí. En otras palabras, Kushner depende del capital saudí. Sin embargo, ahora se espera que negocie una distensión con Irán, incluso cuando, según se informa, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman insta a Trump a continuar la guerra.

Y no se trata solo de Irán. La propuesta del "Nuevo Gaza" de Kushner, presentada en Davos el pasado enero, ha sido ampliamente criticada como "diplomacia inmobiliaria", ya que redefine eficazmente la reconstrucción como una empresa comercial mientras ignora las cuestiones de soberanía y derechos.

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Los conflictos de intereses de Kushner y Witkoff, junto con su falta de credenciales en política exterior, explican por qué Trump no ha buscado nombrarlos para cargos diplomáticos oficiales. Los enviados especiales evitan las audiencias de confirmación del Senado, así como los requisitos de divulgación, las normas éticas y la supervisión del Congreso que obligan a los diplomáticos profesionales. De este modo, Kushner y Witkoff pueden ejercer influencia sin transparencia y negociar en nombre de EE. UU. sin rendir cuentas.

Por supuesto, Kushner y Witkoff difícilmente son las únicas figuras que capitalizan su proximidad a Trump. Aliados y donantes destacados, como Larry Ellison de Oracle, han obtenido grandes beneficios de su inversión en la empresa TikTok, de mayoría estadounidense, que Trump obligó efectivamente a crear a la matriz china, supuestamente por preocupaciones de seguridad nacional.

Además, los hijos de Trump, Eric y Donald Jr., se unieron recientemente a una empresa de drones, Powerus, y están intentando vender interceptores de drones a los estados del Golfo para defenderse de los ataques de Irán mientras este toma represalias por la guerra de su padre. Foundation Future Industries, una startup de robótica donde Eric es el principal asesor estratégico, recibió recientemente un contrato del Pentágono por valor de 24 millones de dólares.

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Ahora están surgiendo informes sobre un posible uso de información privilegiada en torno a la guerra de Irán, con grandes apuestas realizadas justo antes de declaraciones públicas de Trump que mueven el mercado. Sin embargo, el público estadounidense difícilmente reacciona ante tales noticias. Escándalos que habrían derribado a cualquier administración estadounidense anterior se han vuelto rutinarios bajo el mandato de Trump.

Con un Partido Republicano que se doblega ante cada capricho de Trump y justifica cada uno de sus delitos, se ha instalado una especie de resignación. Pero a medida que la indignación se desvanece, también lo hace el poder restrictivo de las normas políticas. Como resultado, los abusos se vuelven cada vez más descarados y atroces, y la confianza se erosiona.

Esto socava no solo acuerdos específicos, sino también el liderazgo global de EE. UU. en términos más amplios. Con la política exterior estadounidense guiada ahora por la lealtad personal, las redes informales y el beneficio privado, la credibilidad de EE. UU. como socio fiable ha sido diezmada. Nada de esto se restaurará fácilmente.

Mientras tanto, si los gobiernos extranjeros quieren influir en la política de EE. UU., deben hacer que valga la pena para Trump. En ningún lugar es eso más evidente que en la llamada "Junta de la Paz" de Trump, donde un asiento permanente conlleva un precio de mil millones de dólares. Esto es menos una institución multilateral que una franquicia geopolítica de pago por acceso.

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Otros que buscan dar forma a la política de EE. UU. se dirigen al complejo Mar-a-Lago de Trump en Florida, que él utiliza cada vez más para compromisos diplomáticos oficiales. Y, por supuesto, están aquellos que van allí para participar en el beneficio propio, cerrando acuerdos comerciales con el círculo íntimo de Trump. Mientras tanto, las guerras continúan arreciando, con consecuencias humanas y económicas de gran alcance.

Los defensores de Trump sostienen que los actores poco convencionales pueden lograr avances donde los procesos convencionales han fracasado. Pero la diplomacia no es simplemente hacer tratos; depende de la credibilidad, la coherencia y una alineación clara con los intereses nacionales. La diplomacia en la sombra, personalizada, opaca y venal que persiguen Kushner y Witkoff no puede ofrecer nada de eso.

(*) Brahma Chellaney, profesor emérito de Estudios Estratégicos en el Centro de Investigación de Políticas con sede en Nueva Delhi y miembro de la Academia Robert Bosch en Berlín, es el autor de Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis (Rowman & Littlefield, 2013).