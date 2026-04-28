Durante décadas, gran parte de Europa vio el compromiso militar a través de la lente de la OTAN o de la Unión Europea, ya que estas estructuras han moldeado durante mucho tiempo la forma en que los europeos pensaban sobre el conflicto, la disuasión y la seguridad. Pero las guerras en Ucrania y Oriente Medio han dejado al descubierto los límites de este enfoque. Con la aparición de grietas en las alianzas tradicionales, las nuevas coaliciones de voluntarios, las asociaciones y las garantías de seguridad para países fuera de los marcos estratégicos establecidos están dando lugar a una arquitectura de seguridad europea en forma de red intrincada.

Ucrania ilustra esta evolución con la mayor claridad. En lugar de entrar en una alianza formal con Ucrania, los europeos han tejido una compleja red de tratados y compromisos que ofrecen diversos grados de tranquilidad y financiación. En conjunto, más de 20 acuerdos bilaterales de seguridad han codificado el apoyo militar a Ucrania y han establecido una "coalición de voluntarios" que contribuirá a la seguridad de ese país tras un alto el fuego.

Del mismo modo, en Oriente Medio, los países europeos han desplegado fuerzas en un intento por proteger la infraestructura del Golfo y mantener la estabilidad regional. Si bien Francia ha adoptado la postura más visible, el Reino Unido y los Países Bajos también han enviado barcos, sistemas de defensa aérea, aviones y otras capacidades para ayudar a defender a Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Mientras tanto, una amplia gama de países se han comprometido a ayudar a garantizar la libertad de navegación y la seguridad regional tras la guerra.

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Estas respuestas europeas apuntan a varias tendencias nuevas. Las coaliciones ad hoc que están surgiendo se extienden cada vez más a través de las líneas de alianza establecidas. No solo los países de la OTAN y la UE actúan juntos a través de agrupaciones como la Fuerza Expedicionaria Conjunta o el Triángulo de Weimar. También están ampliando sus compromisos de seguridad frente a Estados no miembros como Ucrania, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

La lógica detrás de estas elecciones es clara. La seguridad de Ucrania se ha vuelto central para la propia Europa. Si Rusia gana su guerra, reanuda su ataque tras un alto el fuego o pone su mirada en otros objetivos regionales, la amenaza para Europa sería inmediata y grave. Una Ucrania controlada por Rusia representaría un desafío estratégico existencial no solo para Polonia y Alemania, sino también para Francia, Noruega, España y el resto de Europa.

La misma lógica explica las recientes contribuciones de Europa a la seguridad de Oriente Medio. La estabilidad de las monarquías del Golfo influye directamente en la seguridad energética, las perspectivas económicas y la dinámica política de Europa. Los europeos necesitan comprometerse dondequiera que sus intereses estén directamente en juego, incluso más allá del perímetro tradicional de la alianza. Los Estados en proceso de adhesión a la UE siguen siendo "puntos grises" en el mapa: estratégicamente importantes pero insuficientemente protegidos.

El más crítico es Moldavia. Después de proporcionar a Ucrania y a las monarquías del Golfo diversas garantías de seguridad, lo lógico sería que Europa diseñara una arquitectura similar para garantizar la paz y la seguridad de Moldavia, dadas las implicaciones del país para la seguridad europea.

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Los acontecimientos de los últimos meses han demostrado por qué son necesarias las garantías de seguridad europeas. En marzo, un ataque ruso a una presa hidroeléctrica ucraniana provocó un vertido masivo de petróleo en el río Dniéster, contaminando el principal suministro de agua de Moldavia. Por otra parte, un ataque con drones rusos dañó parte de la interconexión eléctrica de Moldavia con Rumanía, lo que subraya un riesgo continuo derivado de la guerra. Claramente, Rusia ha determinado que no enfrentará costes por tal comportamiento.

A pesar de estas presiones, Moldavia se ha mantenido firme. En marzo, inició formalmente el proceso de unirse a la coalición de voluntarios que apoya a Ucrania, un paso notable para un país constitucionalmente neutral. Esta nueva postura refleja una lección aprendida con esfuerzo: incluso la seguridad de los Estados neutrales depende de la solidaridad y la defensa mutua.

Otra región clave son los Balcanes Occidentales. Con el aumento del gasto en defensa y la profundización de las fallas geopolíticas, no se puede descartar el riesgo de desestabilización. El establecimiento de coaliciones de voluntarios para proporcionar tranquilidad o compromisos de seguridad colectiva a todos los Estados en proceso de adhesión podría ayudar a mantener la estabilidad. Europa debería garantizar formalmente las fronteras existentes en la región, lo que reforzaría su propia credibilidad como garante de la paz.

El orden de seguridad de Europa necesita ser reconstituido. En un mundo de alianzas fracturadas, las asociaciones de seguridad más estrechas con una gama más amplia de Estados se convertirán cada vez más en una fuente de poder, permitiendo a Europa defender sus intereses dondequiera que estén en juego. Profundizar los vínculos de defensa con los Estados candidatos a la UE y ofrecer garantías de seguridad debería ser una prioridad absoluta.

(*) Nicu Popescu, ex viceprimer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Integración Europea de Moldavia, es codirector del Programa de Seguridad Europea en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Fredrik Wesslau es director interino del Instituto de Política Europea en Kiev e investigador distinguido en el Instituto Sueco de Asuntos Internacionales.