El gobierno de China quiere fortalecer el consumo interno, fomentar la formación de familias, aumentar la fertilidad y lograr un crecimiento más equilibrado. Pero un obstáculo importante impide el progreso en todos estos frentes: los trabajadores chinos no agrícolas trabajan actualmente unas 2,500 horas al año, y cientos de millones de trabajadores de cuello azul, en su mayoría migrantes de zonas rurales a urbanas, trabajan casi 3,000. Eso supone casi 60 horas por semana, un horario que deja poco tiempo para el consumo, las relaciones o la creación de una familia.

Para poner esto en perspectiva, los trabajadores de los países de la OCDE promedian unas 1,700 horas al año, poco más de la mitad de la carga de trabajo de los 170 millones de migrantes rurales a urbanos de China. Al representar el 36% del empleo urbano, estos trabajadores son la columna vertebral de las fábricas, las obras de construcción, las redes de distribución e industrias de servicios de China. Trabajan unas nueve horas más a la semana que el promedio urbano del país.

Esto refleja en gran medida las estructuras salariales prevalecientes en China. Para muchos migrantes de cuello azul, el salario base está ligado efectivamente al salario mínimo local. Los ingresos aumentan significativamente solo cuando los trabajadores superan las horas estándar y califican para las primas por horas extras legales: 150% del salario regular en días laborables, 200% los fines de semana y 300% en feriados legales.

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Los migrantes cuyo salario está en el mínimo o cerca de él trabajan entre 13 y 16 horas extras más por semana que los trabajadores comparables que ganan por encima del mínimo, ya que solo las jornadas muy largas hacen que su empleo urbano valga la pena financieramente. Dado que muchos migrantes no pueden establecerse oficialmente en la ciudad debido al sistema de registro de hogares hukou, deben concentrarse en maximizar sus ingresos durante lo que sigue siendo, en la práctica, una estancia temporal.

El análisis de los registros individuales de salarios y horas muestra una clara concentración de trabajadores justo por encima de los umbrales legales de 40 y 48 horas. Este patrón es consistente con la explotación de la estructura de primas por horas extras no solo por parte de los trabajadores, sino también de los empleadores, particularmente en la manufactura, que se benefician de esquemas de personal que dependen de turnos individuales más largos en lugar de contratar a más trabajadores. Aunque las estimaciones anteriores se basan en datos de encuestas hasta 2018, la estructura de incentivos subyacente —primas legales ancladas al salario mínimo bajo la Ley de Contratos Laborales de 2008— no ha cambiado.

Los responsables de las políticas chinas consideraron durante mucho tiempo que los horarios de trabajo extremos eran un subproducto de la nivelación industrial. Pero a medida que evolucionan las prioridades de desarrollo de China, las cargas de trabajo excesivas se están convirtiendo en una limitación importante. Si los trabajadores chinos han de convertirse en consumidores de clase media y formar familias más grandes, no pueden pasar la mayor parte de sus horas de vigilia persiguiendo el pago de horas extras para luego regresar agotados a los dormitorios. Necesitan oportunidades para gastar sus ingresos, formar hogares y participar en la vida urbana.

Basándome en datos de 2008-16, estimo que reducir unas diez horas de los horarios semanales de los trabajadores migrantes urbanos —de los bajos 60 a los bajos 50— aumentaría su consumo per cápita en aproximadamente entre 1.1 y 1.6 puntos porcentuales. Puede que no parezca mucho, pero si se multiplica por 170 millones de migrantes, se vuelve significativo.

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Esta reducción de la jornada laboral también podría elevar las tasas de matrimonio de los hombres solteros de entre 20 y 40 años en unos dos puntos porcentuales. La relación entre el mercado laboral y los resultados demográficos es fundamental. El debate público suele tratar la caída de las tasas de matrimonio y fertilidad como problemas culturales o de vivienda. Pero el tiempo es una gran parte de la historia. Los trabajadores que disponen de poco tiempo para mantener relaciones o construir hogares estables tienen menos probabilidades de formar familias.

La herramienta de política preferida actualmente por China —los subsidios al consumo por única vez— solo funciona si los trabajadores tienen el tiempo y la seguridad para aprovecharlos. Para reducir el trabajo excesivo sin recortar los ingresos, aumentar los salarios mínimos puede ser una estrategia más eficaz. De hecho, la evidencia muestra que unos salarios mínimos más altos conducen a una reducción de las horas entre quienes trabajan más de 60 horas por semana, sin efectos negativos en el empleo.

La escala importa. Dado que un pequeño aumento salarial conduce a una pequeña reducción de horas, los responsables de las políticas que busquen un cambio significativo en las horas de trabajo deben aumentar los salarios más rápido y por márgenes mayores. Para garantizar que esto no conduzca a un impulso hacia la automatización que podría eliminar empleos entre los migrantes, China también debería proporcionar apoyo de transición a las empresas para facilitar el ajuste.

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Pero la palanca del salario mínimo solo puede hacer una parte por sí sola. Las largas jornadas de trabajo son una respuesta racional a la inseguridad: mientras el sistema hukou niegue a los migrantes el acceso a las escuelas urbanas, los subsidios de vivienda y los servicios públicos, no se considerarán residentes urbanos permanentes. Un visitante maximiza sus ingresos actuales; un residente permanente construye una vida. Relajar las restricciones del hukou en las ciudades medianas y grandes donde se concentra la mayor parte del empleo industrial y de servicios es esencial.

Un trabajador con una tarde libre puede tener una cita, caminar por un parque, comer en un restaurante o simplemente descansar. Un trabajador con un ingreso estable y tiempo libre puede planificar el futuro. Estos no son lujos; son las condiciones previas para construir la clase media que requiere el próximo modelo de crecimiento de China. Aumentar los salarios mínimos más rápido y abrir la residencia urbana a los migrantes podría hacerlo posible. Las transferencias de ingresos y los vales de consumo no pueden.

(*) Xin Meng, profesora de la Escuela de Investigación de Economía de la Universidad Nacional de Australia, es autora de Labor Market Reform in China y The Great Migration: Rural–Urban Migration in China and Indonesia (Edward Elgar Publishing, 2010).