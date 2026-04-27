Un tema jodido termina en una discusión estúpida

El viernes pasado, el Pentágono filtró un correo electrónico de un funcionario, que creo que se llama Elbridge Colby, en el cual, en principio, le recomienda a sus autoridades, el secretario de Guerra Pete Hegseth y el presidente Donald Trump, expulsar a España de la OTAN y quitarle el apoyo al Reino Unido en la cuestión Malvinas. Esto se ha filtrado a propósito, naturalmente.

Lo que tenemos hasta el viernes es un correo filtrado, sin ninguna declaración adicional, donde el señor Colby en una especie de venganza contra Europa en general, y contra España y Gran Bretaña en particular, además de que hubo muchas declaraciones norteamericanas contra Europa en el último tiempo y muchos agravios personales del presidente Trump a líderes europeos. Eso fue lo que trascendió.

Fue un tema en Argentina esta filtración porque Trump evalúa quitarle el apoyo al Reino Unido en la discusión por las Islas Malvinas luego de haber descalificado personalmente al primer ministro Keir Starmer: lo llamó cobarde, dijo que sus portaaviones eran juguetes, lo comparó para mal con Winston Churchill. Y al mismo tiempo estaba la idea de expulsar a España de la OTAN. Aunque el tratado que constituye la OTAN no contempla en ningún punto la expulsión de un país de la OTAN, si contempla que un país pueda irse pero en ningún caso la expulsión.

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Trascendió este correo, este mensaje, este comentario del tal Colby, planteándole a Trump una venganza contra el Reino Unido sobre el tema Malvinas y contra España, como consecuencia de la falta de apoyo de Europa en general al ataque norteamericano a Irán.

El tema Malvinas para los argentinos es una derivación del tema de Irán. Por supuesto que España y Reino Unido han planteado posiciones contrapuestas a esto. Aprovechó naturalmente el gobierno argentino, yo también lo hubiera hecho, el canciller Pablo Quirno dijo que es una situación colonial que persiste y pidió la intervención de la ONU, lo cual es curioso porque el gobierno argentino ha desacreditado a la ONU. Sin embargo, el canciller Quirno ha declarado en favor de este eventual documento, por supuesto, es argentino y ha pedido la intervención de la ONU.

Los británicos, naturalmente, se lo tomaron en serio, le han dado una cierta relevancia y el argumento británico es el de la autodeterminación, un derecho humano fundamental consagrado en el Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas y esta autodeterminación se vio reflejada en el referéndum que se hizo en 2013 donde votaron el 99,8% de los kelpers y 92% ha votado seguir siendo un territorio de ultramar de Reino Unido.

Y fueron más allá y dijeron, "las Islas Malvinas tiene plena confianza y compromiso asumido del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación".

Y aquí aparece un personaje muy controvertido que se llama Nigel Farage, que es el jefe de un partido político que se llama Reform UK, que es un poco el Trump británico, es un ultraderechista que está avanzando mucho en el Reino Unido, al mismo que se registra un declive del Partido Laborista luego del declive de 14 años protagonizado por los conservadores, cuyo principal líder fue Boris Johnson.

Igual que en Argentina, este declive de las fuerzas tradicionales, del bipartidismo tradicional, está capitalizado en este momento por un tipo que es un ultraderechista. Y el propio Farage ha dicho que esto que plantea el mail del señor Colby, quitarle el apoyo al Reino Unido en el tema Malvinas, sencillamente no va a ocurrir porque no, porque las Malvinas son británicas y chau. Y es un aliado de Milei y de Trump.

Tal vez como consecuencia del declive de Keir Starmer, eventualmente este hombre se convierta en primer ministro británico. Habrá que ver.

Este episodio está ocurriendo al mismo tiempo. Trump dice, le saco el apoyo a Reino Unido porque no me apoyaron en Irán, frente a eso, Argentina aprovecha y los británicos y kelpers se contraponen; y en este contexto el primer ministro británico tambalea, habría que ver si sobrevive, y quien aparece como eventual reemplazo es un tipo allegado a Milei y a Trump que, al mismo tiempo, plantea que las Malvinas son inglesas. Todo muy entrecruzado.

No quiero dejar de mencionar un episodio rarísimo que pasó en la discusión cuando intervino un periodista británico que es un delirante, un amarillista, Piers Morgan. Es un tipo muy poco serio. Sin embargo, el hijo de Donald Trump, Eric Trump, y el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, se han intercambiado tweets con él, una gran pérdida de tiempo porque el tipo es un payaso.

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Entonces este hombre, británico por supuesto, escribió un delirio, diciendo que "si el presidente Trump quiere arrebatarle las Malvinas a Gran Bretaña, entonces nosotros debemos reclamar los Estados Unidos". Un tarado, un comentario que ni siquiera tiene sentido, producto de un payaso mediático, que son muy exitosos en los medios hoy en día en el mundo entero. Un idiota total.

Nadie lo tomaría con seriedad, excepto Eric Trump y nuestro ministro Luis Caputo, que se han entremezclado en una discusión con el tipo este. Estamos hablando de las Malvinas, es un tema jodido, una guerra, hubo muertos, hay una discusión por la soberanía y acá tenemos a tres personajes jodiendo con el tema.

Eric Trump le dijo en un tweet: "Piers, te quiero, pero la última vez no te salió muy bien. Empieza por recuperar Londres y reestablecer la libertad de expresión". ¿A qué se refiere? a que para los trumpistas, Londres ha caído en manos de los musulmanes, siendo que el alcalde de Londres es descendiente de pakistaníes, pero para un Trump parece que ser británico no es suficiente, hay que ser además descendiente de, no sé, Enrique VIII para ser británico.

Y la respuesta del frívolo ministro de Economía Luis Caputo, fue que hay que tener en cuenta que este comentario viene de la única persona en el mundo que cree que Cristiano Ronaldo es mejor que Messi.

Fíjense cómo un tema tan delicado, tan doloroso, tan relevante, sobre todo para la Argentina, termina en una discusión estúpida entre un periodista payaso, como Piers Morgan, un racista como Eric Trump, y el ministro de Economía de la Argentina que se preocupa porque este tipo dijo que Ronaldo es mejor que Messi. Así están las cosas.