Estados Unidos desmiente ataque iraní contra uno de sus buques

La tensión bélica en el Estrecho de Ormuz alcanzó un nuevo pico de intensidad este lunes 4 de mayo. El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) desmintió categóricamente que uno de sus buques de guerra haya sido alcanzado por proyectiles iraníes, saliendo al cruce de las informaciones difundidas por medios oficiales de la República Islámica en un contexto de bloqueo naval absoluto.

"Ningún navío de la Marina de Estados Unidos ha sido atacado. Las fuerzas estadounidenses sostienen el Proyecto Libertad y mantienen un bloqueo a los puertos iraníes", sentenció el organismo militar a través de un comunicado oficial en la red social X. El desmentido busca llevar calma a los mercados internacionales tras una mañana de versiones cruzadas en la región.

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La versión de Irán: misiles contra una fragata

Horas antes, la agencia de prensa iraní Fars había asegurado que el ejército de Teherán disparó dos misiles contra una fragata estadounidense. Según el reporte, la nave se aproximaba al estrecho de Ormuz —paso estratégico que se encuentra prácticamente bloqueado desde el inicio de las hostilidades el pasado 28 de febrero— ignorando las advertencias de seguridad.

"La fragata fue blanco de un ataque de misiles tras haber ignorado una advertencia de la Marina iraní cerca del puerto de Yask", detalló la agencia Fars, acusando al buque de violar las reglas de navegación marítima.

Esta escalada se produce apenas un día después de que el presidente Donald Trump garantizara la guía de Estados Unidos "con total seguridad" a los buques de terceros países que permanecen bloqueados en la zona. Cabe recordar que, antes del conflicto, por este estrecho circulaba una quinta parte de los hidrocarburos que consume el mundo.

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Alerta por drones en el estrecho de Ormuz

En sintonía con la inestabilidad en el área, Emiratos Árabes Unidos denunció un incidente paralelo. Según fuentes oficiales de Dubái, fuerzas iraníes habrían disparado drones contra un buque petrolero que transitaba por el estrecho.

El incidente subraya el riesgo extremo para el transporte de crudo y la seguridad internacional. Mientras Irán intenta reafirmar su control sobre sus aguas territoriales mediante la fuerza, el despliegue de la Marina estadounidense bajo el Proyecto Libertad busca quebrar el asedio y permitir el flujo de suministros energéticos, en una guerra que no da señales de tregua.

MEG/ff