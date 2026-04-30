Mojtaba Jamenei aseguró que EE.UU. sufrió una “derrota vergonzosa” en el conflicto del Golfo Pérsico

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, aseguró este jueves que Estados Unidos sufrió una “derrota vergonzosa” en el marco del reciente conflicto en la región del Golfo Pérsico, en un mensaje escrito que fue leído en la televisión estatal iraní.

En su mensaje, Jamenei sostuvo que “la agresión por parte de los acosadores del mundo en la región” fracasó y dio paso a “un nuevo capítulo” en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Según el líder iraní, los planes de Washington no lograron sus objetivos y evidenciaron limitaciones estratégicas en el terreno.

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El ayatolá también cuestionó la capacidad operativa de las bases estadounidenses en la región. “Carecen de la capacidad de garantizar su propia seguridad, por no hablar de la de sus aliados”, afirmó en la misiva, en la que apuntó directamente contra la presencia militar de Estados Unidos en Medio Oriente.

En paralelo, defendió las decisiones adoptadas por Irán en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave por donde circula, en tiempos de normalidad, cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado consumido a nivel global. Desde el inicio de la escalada, Teherán restringió el tránsito de buques y avanzó con medidas de control sobre la vía, incluyendo la aplicación de gravámenes, según informaron autoridades locales.

La tensión en la zona se profundizó con ataques a embarcaciones atribuidos a Irán en respuesta a la presión internacional, mientras que Estados Unidos endureció su estrategia con un bloqueo naval a los puertos iraníes, con el objetivo de limitar las exportaciones de crudo del país.

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En ese contexto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó la estrategia estadounidense como “condenada al fracaso”, en línea con el discurso del líder supremo.

Jamenei, que asumió el liderazgo tras la muerte de su padre, Alí Jamenei, no ha reaparecido públicamente desde el inicio del conflicto. Distintas versiones señalan que habría resultado herido durante los primeros ataques, aunque esa información no fue confirmada oficialmente.

En el cierre de su mensaje, el líder iraní lanzó una advertencia a los actores internacionales: quienes intervienen “a miles de kilómetros de distancia no tienen lugar aquí”, afirmó.

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