Nuevo líder iraní promete proteger la tecnología nuclear y de misiles

El nuevo líder supremo de Irán emitió una inusual declaración el jueves, comprometiéndose a no renunciar a las tecnologías nucleares ni de misiles del país y señalando que Teherán mantendrá el control del estrecho de Ormuz.

El bloqueo en el Estrecho de Ormuz estanca la guerra entre Trump e Irán

La República Islámica “protegerá” sus “tecnologías avanzadas” como resguarda sus propias fronteras, dijo Mojtaba Jamenei en una declaración escrita. También “asegurará la región del golfo Pérsico y desmantelará la explotación de esta vía marítima por parte del enemigo hostil”, añadió en referencia al estratégico estrecho.

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Jamenei reemplazó a su padre Alí, quien murió el primer día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. No ha sido visto ni escuchado en público desde su nombramiento, y varios reportes señalan que resultó gravemente herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre.

Estados Unidos e Irán muestran pocas señales de romper el estancamiento y acordar otra ronda de conversaciones de paz, mientras el presidente Donald Trump insiste en que el bloqueo naval está funcionando.

Trump dijo a Axios que el bloqueo de los puertos iraníes es “algo más efectivo que los bombardeos” y que está “asfixiando” al país al restringir sus exportaciones de petróleo. Estados Unidos busca que Irán acepte fuertes restricciones al enriquecimiento nuclear y entregue sus reservas de uranio altamente procesado.

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Al mismo tiempo, comandantes militares de Estados Unidos informarán a Trump el jueves sobre opciones, reportó Axios citando fuentes anónimas. El Comando Central, que supervisa las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, ha preparado un plan de ataques breves para romper el estancamiento en las negociaciones.

El precio del petróleo experimentó fuertes fluctuaciones el jueves. Los futuros del Brent subieron inicialmente hasta alcanzar un máximo desde el inicio de la guerra de alrededor de US$126 por barril antes de retroceder a US$114. Aun así, acumulan un alza de más de 8% en la semana, ya que los operadores consideran la posibilidad de un retorno de las hostilidades y un cierre prolongado del estrecho de Ormuz. Las partes en conflicto iniciaron un alto al fuego alrededor del 7 de abril.

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“Trump quiere poner fin a la guerra con Irán, pero no en los términos propuestos por Teherán”, dijeron Becca Wasser y Chris Kennedy, analistas de Bloomberg Economics. “Eso sugiere que la cuestión ya no es si escalará para forzar una mejor oferta, sino cuándo y cómo. Creemos que la ventana más probable para actuar es dentro de las próximas dos semanas y que una renovada ofensiva de EE.UU. es el escenario más probable”.

Irán ha dicho que no reabrirá el estrecho al tránsito comercial hasta que EE.UU. levante su bloqueo. No está claro cuánto tiempo le queda a Irán antes de quedarse sin capacidad de almacenamiento de petróleo y verse obligado a recortar la producción.

En los últimos días han surgido señales de tensión en la economía iraní, con su moneda debilitándose hasta un nuevo mínimo.

Trump dijo el miércoles a periodistas que las conversaciones continúan “por vía telefónica” entre ambas partes, después de un intento fallido de reunirse en Pakistán durante el fin de semana.

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A continuación, más claves sobre la guerra:

- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que el shock energético provocado por la guerra “aún no ha alcanzado su punto máximo”, y señaló en una conferencia de prensa que “el conflicto en Medio Oriente ha aumentado” la “incertidumbre” económica.

- EE.UU. busca la confiscación de dos petroleros vinculados a Irán incautados por fuerzas navales que hacen cumplir el bloqueo contra la república islámica, según un alto funcionario de la Casa Blanca.

- Un número creciente de buques conocidos como “limpios”, que transportan combustibles como diésel y gasolina, se están convirtiendo en transportadores de crudo, ya que el impacto de la guerra en Irán hace que ese cambio sea más rentable.

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- El ejército de EE.UU. evalúa enviar el misil hipersónico Dark Eagle a Medio Oriente para un posible uso contra Irán, en busca de un sistema de mayor alcance para atacar lanzadores de misiles balísticos en lo profundo del país.

- Altos funcionarios del Pentágono finalmente pusieron una cifra al costo de la guerra en Irán hasta ahora durante una tensa audiencia en el Congreso el miércoles. Analistas señalan que los US$25.000 millones mencionados subestiman ampliamente el costo total.

GZ