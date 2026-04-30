Un hombre de 40 años se encuentra en prisión preventiva en Francia acusado de haber abusado sexualmente de al menos 34 niños en la localidad de Lucenay, al norte de Lyon, en hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2024, según informó la Fiscalía de Villefranche-sur-Saône, que encabeza la investigación judicial.

El dato central del expediente es la edad de las víctimas: los investigadores establecieron que los menores tenían entre 3 y 9 años. Los niños frecuentaban la vivienda del acusado en un contexto de confianza, ya que acudían a jugar con sus propios hijos.

Cómo se iniciaron las denuncias

La causa comenzó a tomar forma a fines de 2024, cuando tres familias denunciaron agresiones sexuales sufridas por sus hijos, un punto de partida que permitió a la Justicia identificar un posible patrón delictivo y avanzar en la detección de más víctimas. Tras esas primeras denuncias, el sospechoso fue detenido y puesto bajo custodia policial, momento en el que intentó suicidarse, lo que obligó a su traslado bajo control médico antes de continuar con el proceso judicial.

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Según los elementos reunidos por los investigadores, el acusado aprovechaba reuniones sociales organizadas en su casa, como juegos o pijamadas, para cometer los abusos, lo que le permitía actuar sin generar sospechas inmediatas en el entorno familiar.

Un aspecto que agrava la causa es que, de acuerdo con la investigación y revelaciones periodísticas, el hombre habría registrado los hechos, lo que amplía la dimensión del caso por la posible existencia de material ilícito.

Pruebas y situación judicial

Desde enero de 2025, el acusado permanece en prisión preventiva imputado por abuso sexual contra menores, así como por la producción y tenencia de material pedopornográfico en una causa que continúa en etapa de instrucción.

Durante los allanamientos, los gendarmes secuestraron más de 300 fotos y videos, un volumen de evidencia que podría resultar determinante tanto para confirmar los hechos como para identificar a otras posibles víctimas.

Frente a la magnitud del caso, la Fiscalía anunció la implementación de un dispositivo especial de atención para las potenciales víctimas, que incluye acompañamiento psicológico y asistencia a las familias involucradas.

Además, se prevé la realización de reuniones con la jueza a cargo del expediente, con el objetivo de ordenar el avance de la causa y garantizar un tratamiento adecuado en un proceso de alta sensibilidad.

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El contexto: otros casos recientes

El caso se conoció en un momento en el que Francia aún se encuentra impactada por la condena del cirujano Joël Le Scouarnec, quien en 2024 recibió 20 años de prisión tras comprobarse que abusó de 299 víctimas, en su mayoría menores, a lo largo de su carrera en hospitales entre 1989 y 2014.

A ese antecedente se suma el caso de Gisèle Pelicot cuya sentencia se conoció a fines de 2024 y que expuso un esquema de abusos sostenidos durante una década, en el que la víctima era atacada mientras estaba inconsciente por efecto de fármacos.

La reiteración de casos de gran escala en distintos ámbitos —desde el entorno familiar hasta instituciones médicas— volvió a poner en debate los mecanismos de prevención y detección temprana de abusos en Francia, un punto que genera preocupación en la opinión pública. En ese marco, la causa de Lucenay podría ampliarse en los próximos meses a medida que avancen las pericias y se presenten nuevas denuncias, en un proceso que ya es considerado uno de los más delicados en curso dentro del sistema judicial francés.

CS/ff