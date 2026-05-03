Iraníes desafían a Trump, Israel bombardea el Líbano... Domingo 'de rutina' en Medio oriente

Los Guardianes de la Revolución iraníes desafiaron este domingo a Estados Unidos, a que se decida y opte "entre una operación militar imposible o un mal acuerdo" con Teherán. Fue la respuesta que llegó desde Irán luego que el presidente estadounidense menospreciara la última propuesta del régimen islámico, para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

La situación entre Irán y EE.UU. sigue completamente estancada desde la entrada en vigor del alto el fuego el 8 de abril, ya pasó casi un mes, hubo incluso una visita del vice JD Vance a Islamabad, pero nada ha cambiado luego de aquellos 40 días de ataques israelíes y estadounidenses, que mataron a varios altos funcionarios iraníes, pero no puderon quebrar el poder islámico en ese país, y además generaron que Irán disparara una infinidad de misiles y drones que provocaron serios daños a la infraestructuras petrolertas y portuarias de países vecinos. En tanto, en el estrecho de Ormuz el control persa sigue siendo decisivo.

Trump esta en un berenjenal, sobre todo porque no consigue resolver el tema con la obvia "victoria" que necesita para justificar haber ido a un conflicto armado para apoyar a Israel y sin siquiera consultar al Congreso, pero además el horizonte electoral de noviembre se acerca, ya que hablamos de Guerra en Medio Oriente, como una verdadera "tormenta de arena" sobre los republicanos, a los que las encuestas tratan con escaso fervor. No solo por esa guerra, sino por la economía, que fue el caballito de batalla electoral de Trump y la situación de los bolsillos de muchos de sus votantes es crítica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Con elecciones a la vista, Trump debe salir de Irán "victorioso", pero el cuadro es complicado.

Lo cierto es que mientras a veces amenaza con "hacer desaparecer una civilización entera" en Irán, y luego extiende, como ya ha hecho en varias ocasiones, las negociaciones que llevan adelante intermediarios como Omán y Pakistán, Trump todavía no anunció su "decisión final" sobre el conflicto con Irán. Hay que aclarar que el "alto el fuego" que se supone en vigencia no es tal porque se repiten todas las semanas los bombardeos israelíes a zonas de Líbano, con múltiples víctimas. El gobierno de Benjamin Netanyahu sostiene que Líbano "no estaba incluido" en lo acordado con Irán, y que sus ataques "defienden la seguridad nacional".

Las demandas desde Teherán

"El margen de maniobra de Estados Unidos en materia de toma de decisiones se ha reducido", dijo este domingo 3 de mayo la nota de los Guardianes de la Revolución leída por la televisión pública iraní. "Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán", se indicó.

La cúpula iraní habla de un "ultimátum" iraní sobre el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y un "cambio de tono" de China, Rusia y Europa con respecto a Washington.

El sábado el presidente estadounidense puso en duda la posibilidad de aceptar la propuesta iraní. "Pronto revisaré el plan que Irán acaba de enviarnos, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio lo suficientemente alto por lo que le han hecho a la Humanidad y al mundo en los últimos 47 años", dijo en su plataforma Truth Social.

Netanyahu no participa de las negociaciones entre EE.UU. e Irán y sigue atacando a Hezbolá en Líbano.

Según las agencias de noticias iraníes, Irán ha transmitido a Washington, a través de Pakistán, un plan de 14 puntos para poner fin a la contienda bélica en un plazo de 30 días.

La agencia Tasnim afirma que Teherán exige:

Retirada de las fuerzas estadounidenses de las zonas cercanas a Irán.

Levantamiento del bloqueo de los puertos.

Descongelar los activos iraníes.

Pago de indemnizaciones por los daños.

Levantamiento de las sanciones internacionales.

Un "mecanismo" para el estrecho de Ormuz.

El fin de la guerra en todos los frentes, incluido Líbano".

Como se ve, cuando los Guardianes de la Revolución hablan de un "mal acuerdo" con Teherán, los motivos de esa calificación si Trump los aceptara son más que sobrados. De ahí que Trump menospreciara el asunto, el tema es como salir de Medio Oriente con la cúpula islámica manteniendo el poder en Irán y hasta amenazando a toda la región.

Mientras tanto, Israel bombardea

Este domingo 3 de mayo, Israel ordenó "la evacuación urgente" de varias localidades situadas más allá del sector que controla en el sur del Líbano y que designa como "zona de seguridad".

Los ataques israelíes en el sur del Líbano causaron este domingo al menos un muerto y cuatro rescatistas heridos, según informó el Ministerio de Salud libanés, mientras Israel mantiene sus ataques contra el país a pesar de la frágil tregua en su guerra con Hezbolá.

"El Ministerio reitera su condena a estos repetidos ataques y recuerda lo estipulado en el Artículo 19 del Convenio de Ginebra sobre la necesidad de verificar que las instalaciones médicas sean seguras frente a cualquier peligro causado por ataques en zonas de conflicto, cuando en realidad está ocurriendo exactamente lo contrario".

"Evacúen esas zonas de inmediato"

El ejército israelí emitió el domingo nuevas alertas de evacuación en el sur del Líbano para aldeas fuera del área que ocupa. La alerta abarca más de 10 aldeas y pueblos, incluyendo varios en el distrito de Nabatieh, ubicado al norte del río Litani, al sur del cual Israel tiene tropas estacionadas. Arabsalim y Srifa fueron incluidas en la advertencia.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano, controlada por el Estado, informó de una serie de ataques israelíes en el sur del país, incluyendo localidades no mencionadas en la alerta de evacuación.

Desde el 17 de abril, rige un frágil alto el fuego entre Israel y el Líbano, con el objetivo de detener la violencia entre el grupo militante Hezbolá y el ejército israelí. El miércoles, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí, Eyal Zamir, amenazó con atacar a Hezbolá "más allá de la línea amarilla", que delimita la zona bajo control israelí.

"Cualquier amenaza, en cualquier lugar, contra nuestras comunidades o nuestras fuerzas, incluyendo más allá de la línea amarilla y al norte del río Litani, será eliminada", declaró durante una visita a las tropas israelíes.

Queda ver que ocurrirá esta semana, luego de este domingo, como decíamos "habitual" en el volcánico Medio Oriente...

HB