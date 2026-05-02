Pupina Plomer: “Las ciencias sociales invitan al pensamiento crítico y a veces eso da un poco de miedo”

Pupina lo ha contado en otras notas periodísticas. La historiadora cordobesa, hoy famosa por su contenido de divulgación de la disciplina, comenzó en las aulas. En 2017, le propuso a sus alumnos estudiar el proceso de la Revolución de Mayo con memes. Esa iniciativa que ella definió en entrevistas como un “hallazgo pedagógico” la acercó a Fabricio Ballarini que la invitó a su ciclo “Educando el cerebro” y con eso llegó la posibilidad de crear contenido en Filo News. Por entonces ya era 2019 y comenzó con su sección de “Efememerides” en ese medio. El 2020 y la pandemia de Covid 19 la impulsaron a hacer videos por su cuenta, desde su hogar. Hoy se considera una afortunada de vivir de lo que ama hacer: hablar de historia, fechas importantes, procesos históricos a través de sus redes sociales.



Unos años después, Florencia 'Pupina' Plomer es una referente en la divulgación científica de la historia. Sus reels en Instagram, donde ostenta 232 mil seguidores, nos habla desde el significado y el proceso detrás de una fecha particular o contar el cotilleo de las mujeres que se opusieron al sufragio femenino.

Profesora y licenciada en Historia, confiesa que este año dejó en pausa su rol como investigadora por el tiempo que implica una gira, pero en cuanto pueda quiere doctorarse. Además, ya no se dedica a la docencia en la Educación Media, “no porque no me guste, me encanta la docencia, pero tengo un trabajo que es bastante incompatible con los tiempos de la docencia y, además, en la Provincia de Córdoba la docencia es un trabajo muy mal pago, lamentablemente muchas personas que tenemos vocación docente tenemos que dejarla de lado frente a otras propuestas porque es un sueldo lamentable”.

Pupina responde a las preguntas en el medio del comienzo de la gira de su nuevo show de divulgación histórica, que la llevará a recorrer las principales ciudades del país. A Córdoba llegará el próximo 14 de mayo.

—¿De qué trata esta nueva propuesta?

—El nuevo show que vamos a hacer en Córdoba, que se llama ‘Depende, el pasado no es el problema’, yo lo llamo stand-up histórico, pero bueno, no es netamente stand-up porque no es todo humor, pero es un show que invita a preguntarse por qué recordamos historia, por qué hay un boom de conocimiento histórico en el presente, fundamentalmente de qué nos sirve este revival del pasado que tenemos, si es que de algo nos estaría sirviendo.

—En tus comienzos, el gancho era el humor o la ironía de esos memes históricos y hoy el público que te sigue busca más la explicación de un proceso histórico determinado, ¿Cambió algo?

—Creo que la gente es bastante receptiva a todo lo que tenga que ver con el humor, porque es algo que llama, por supuesto que entretiene, sobre todo en disciplinas que están tan vinculadas a algo como más solemne como es la historia; darles la vuelta con un poco de humor invita justamente a repensarlo de alguna forma más lúdica y siempre el humor es el gancho siempre.

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—¿Por qué las ciencias sociales, y en particular la historia, tienen tan mala prensa en la sociedad?

—Yo no creo que las ciencias sociales tengan mala fama, de hecho al contrario. Entiendo que tal vez la pregunta viene de la bastardeada que tenemos desde gobiernos que dicen que las ciencias sociales no sirven. Pero te pones a hablar con cualquier persona en la calle y la mayoría te va a decir que algún interés tiene, capaz que no de estudiarla en el colegio, pero sí de consumirla, de repensarla, porque si tuviese mala fama, los historiadores no tendríamos trabajo y, por suerte, los que hacemos divulgación tenemos mucho. Creo que esta mirada más peyorativa hacia el conocimiento de las ciencias sociales tiene que ver con el miedo porque, muchas veces, las ciencias sociales, no siempre, invitan al pensamiento crítico, a mirar el mundo con otros ojos, a ver cosas que tal vez no se están viendo y creo que a algunos actores eso les da un poco de miedo.

—Comenzar a trabajar más en la divulgación científica, ¿significó recibir algún tipo de hate de la Academia?

—Sí, tengo hate de la Academia y, seguramente, porque así es la vida, así es la gente y las ciencias sociales siempre tuvieron este halo de solemnidad. Cuando lo rompes un poco, por supuesto, habrá personas que no les gusta, pero todos tenemos hate, todos. Siempre alguien va a hatear lo que hacemos o no le va a gustar. Sí creo que la divulgación es algo muy importante, muy primordial hoy en día, como una forma de democratizar el conocimiento que se produce en la academia, que tiene que existir, pero que tarda en llegar a la sociedad, a la gente. Los divulgadores somos como un eslabón intermedio en la producción de conocimiento y la difusión de conocimiento.

"Depende, el pasado no es el problema"

Jueves 14 de mayo a las 21

Studio Theater, Rosario de Santa Fe 272

Entradas en Alpogo.com

Pupina Plomer

Para conocer el contenido de la historiadora, se pueden ver sus perfiles en redes sociales:

www.youtube.com/pupinaplomer

Instagram: @pupinaplomer