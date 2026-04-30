Golf solidario: tres fundaciones impulsan un torneo para financiar programas educativos

Tres organizaciones de Córdoba, Fundación Córdoba Mejora, Junior Achievement Córdoba y Fundación E+E, realizarán el 7 de mayo un torneo solidario de golf en el Valle Golf Club con el objetivo de recaudar fondos para programas educativos. La iniciativa busca promover la formación, el emprendedurismo y la empleabilidad joven a través de una articulación entre el sector privado y la sociedad civil.

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El evento, denominado Abierto de Golf por la Educación, el Emprendimiento y la Empleabilidad, reunirá a más de 100 golfistas, entre aficionados y profesionales, además de empresarios y referentes de distintos sectores. La propuesta apunta a consolidarse como un espacio de encuentro entre el mundo productivo y el educativo.

Desde las organizaciones destacaron la importancia del trabajo conjunto para generar oportunidades. “Hoy más que nunca creemos en el valor de trabajar articuladamente. La educación necesita del compromiso de todos los sectores”, señalaron las presidentas de las fundaciones impulsoras.

La jornada incluirá la competencia deportiva, espacios de networking y un cierre con entrega de premios. Los fondos recaudados serán destinados a iniciativas que buscan mejorar la inserción laboral de jóvenes en la provincia.

El torneo también funcionará como plataforma para visibilizar un modelo de impacto colaborativo entre instituciones con trayectoria. Las entidades participantes sostienen que este tipo de propuestas permiten fortalecer el vínculo entre educación y empleo en un contexto económico desafiante.

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Las personas interesadas podrán participar como jugadores o a través de esquemas de sponsoreo. Desde la organización indicaron que el objetivo es ampliar la convocatoria a empresas y actores que deseen acompañar proyectos educativos con impacto concreto en la comunidad.