Empresarios piden remover a un juez por frenar la reforma laboral

El presidente del Movimiento Empresarial Anti Bloqueos (MEAB), Juan Méndez, confirmó el pedido de remoción de un juez vinculado a la reforma laboral, al considerar que su accionar afecta el funcionamiento institucional. En diálogo con Punto a Punto Radio, explicó los motivos de la presentación y cuestionó el rol del magistrado en el proceso judicial.

Méndez sostuvo que la iniciativa surge tras un análisis del equipo legal del espacio. “Pedimos la remoción de un juez porque consideramos que se está llevando al poder ejecutivo y al poder legislativo por delante”, afirmó, y agregó que la medida responde a la necesidad de “no llevarse la democracia puesta por encima”.

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El dirigente empresarial aclaró además su posicionamiento político. “No soy libertario, más, no soy partidario”, señaló, y remarcó que su participación responde a una defensa de la actividad privada: “Lo que me motiva es que las empresas podamos trabajar y crecer en este país”.

En relación con la reforma laboral, indicó que aún resta su reglamentación para definir su alcance concreto. “Es muy importante que nos den más claridad sobre la reforma, porque hay que regularizarla todavía”, explicó, y mencionó que herramientas como el Fondo de Aportes Laborales (FAL) podrían aportar mayor previsibilidad en casos de desvinculación.

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Sobre la situación del sector, Méndez advirtió que muchas pymes atraviesan dificultades operativas y financieras. En ese contexto, sostuvo que la llegada de inversiones depende de la estabilidad normativa: “Hay inversiones paradas afuera del país que quieren ingresar y hasta que no haya cambios acá no van a ingresar”.

Finalmente, planteó la necesidad de adaptación dentro del sector empresarial ante los cambios en los modelos productivos. “Es importante reestructurarse y cambiar la capacidad que uno necesita”.