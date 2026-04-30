Suba del petróleo: especialistas advierten que es un pico y no un nuevo piso

El Director Comercial de ABECEB, consultora argentina líder en estrategia y economía, Gustavo Pérego, sostuvo que el reciente salto del precio del petróleo a 120 dólares por barril representa un escenario favorable en el corto plazo para el sector energético argentino, aunque no se mantendría en el tiempo. En diálogo con Punto a Punto Radio, explicó que el mercado tendería a estabilizarse en valores más bajos en los próximos meses.

Según detalló, el contexto internacional, marcado por tensiones en Medio Oriente, impulsó el precio desde niveles cercanos a los 60 dólares hasta ubicarse por encima de los 80 y 90 dólares. “Lo más lógico sería estar entre 80 y 85 dólares el barril”, indicó.

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En ese marco, señaló que para proyectos como Vaca Muerta el nivel actual de precios resulta positivo, ya que mejora las condiciones para la exportación de energía y el desarrollo de inversiones. No obstante, advirtió que "una desalineación con los valores internacionales puede generar distorsiones en el mercado local".

Respecto al abastecimiento de gas, Pérego planteó que el país enfrenta limitaciones estructurales durante el invierno. Explicó que "la necesidad de importar gas natural licuado (GNL) responde a la falta de infraestructura suficiente para cubrir la demanda estacional", en un contexto global con oferta restringida.

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Además, indicó que factores internacionales como la reducción de capacidad productiva en algunos países y la reconfiguración del mercado energético global están presionando los precios. “Vas a salir al mercado a comprar GNL a un precio más alto”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el impacto actual responde más a una situación coyuntural que a un cambio estructural permanente. En ese sentido, anticipó que “de corto te va a afectar, pero en el mediano plazo vas a estar en un mercado atractivo, no en uno que esté arriba de los 100 dólares, con mayor diversificación de proveedores”.