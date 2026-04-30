Córdoba: preparan más de 1.000 porciones de locro por el Día del Trabajador

En la previa del Día del Trabajador, un emprendimiento gastronómico de Córdoba se prepara para una jornada intensa con la elaboración de entre mil y mil doscientas porciones de locro. La producción, que demanda varios días de trabajo previo, combina organización, volumen y una receta tradicional sostenida a lo largo de casi tres décadas.

Según explicó Javier Riccione en dialogo con Punto a Punto Radio, la preparación comienza con anticipación: compra de insumos, corte de ingredientes y almacenamiento en frío. “Nosotros hacemos mil, mil doscientas porciones. Eso no se hace en dos o tres días”, detalló, al describir la logística necesaria para afrontar la demanda.

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El plato mantiene una base clásica heredada de su familia, con ingredientes como falda, mondongo, tripa gorda, chorizo colorado, panceta, rabo, patita de cerdo, maíz y porotos. A esto se suma una elaboración cuidada del sofrito, donde incorpora una técnica particular: “La cebolla de cabeza la caramelizás bien, la cocinás tres horas y después le agregás la cebolla verde”.

El valor de la porción se ubica en $15.000, con un peso aproximado de entre 750 y 800 gramos, por encima del promedio del mercado. Además, el local ofrece una promoción especial para dos personas que incluye empanadas, locro, bebida y postre.

Más allá de la receta, el entrevistado destacó que la clave no está solo en la cocina sino en la estructura necesaria para producir en volumen. “El secreto más valioso es hacer las mil porciones de locro, no la receta”, afirmó. En cuanto al contexto económico, señaló que la actividad se sostiene con dificultad y calificó la situación actual con un puntaje intermedio: “Le pongo un 6”.