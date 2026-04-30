Día del Trabajador: cómo será el esquema de servicios en Córdoba para el 1 de mayo

La Municipalidad de Córdoba informó el esquema de servicios para este viernes 1 de Mayo durante el Día del Trabajador en la capital cordobesa.
Piñeyro presenta su unipersonal en Córdoba y cuestiona la falta de empatía en la Argentina
Transporte urbano
- No habrá servicio.
Recolección de residuos
- No habrá servicio.
Estacionamiento medido
- El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.
El consumo se achica en tiendas físicas y se expande en e-commerce
ITV
- Las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerradas viernes y sábado.
Cementerios
-
Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.
Palacio 6 de Julio y CPC
-
El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.
Bancos
-
No habrá atención al público el viernes 1° de Mayo.