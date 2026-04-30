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1 DE MAYO

Día del Trabajador: cómo será el esquema de servicios en Córdoba para el 1 de mayo

La Municipalidad informó sobre cómo funcionarán la recolección de residuos, el servicio de transporte urbano y otras prestaciones en la ciudad.

20-03-2026 Municipalidad de Córdoba
PALACIO 6 DE JULIO. | MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA.

La Municipalidad de Córdoba informó el esquema de servicios para este viernes 1 de Mayo durante el Día del Trabajador en la capital cordobesa.

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Transporte urbano

  • No habrá servicio.

Recolección de residuos

  • No habrá servicio.

Estacionamiento medido

  • El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.

El consumo se achica en tiendas físicas y se expande en e-commerce

ITV

  • Las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerradas viernes y sábado.

Cementerios

  • Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.

Palacio 6 de Julio y CPC

  • El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.

Bancos

  • No habrá atención al público el viernes 1° de Mayo.

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