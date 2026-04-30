Día del Trabajador: cómo será el esquema de servicios en Córdoba para el 1 de mayo

La Municipalidad de Córdoba informó el esquema de servicios para este viernes 1 de Mayo durante el Día del Trabajador en la capital cordobesa.

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Transporte urbano

No habrá servicio.

Recolección de residuos

No habrá servicio.

Estacionamiento medido

El Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) y el Estacionamiento Controlado será gratuito en los lugares permitidos.

El consumo se achica en tiendas físicas y se expande en e-commerce

ITV

Las plantas de Inspección Técnica Vehicular permanecerán cerradas viernes y sábado.

Cementerios

Los cementerios San Jerónimo y San Vicente estarán abiertos de 8 a 18.

Palacio 6 de Julio y CPC

El Palacio 6 de Julio, los CPC y demás dependencias municipales permanecerán cerradas.

Bancos