Fusión global de Re/Max: cómo impactará en las oficinas de Córdoba

La fusión global entre RE/MAX y la firma tecnológica The Real Brokerage comienza a tener repercusiones en Córdoba, aunque desde la red local llevan tranquilidad: no habrá cambios inmediatos en la operación. La integración, valuada en US$ 880 millones, dará origen a “Real Remax Group”, pero en Argentina —y particularmente en la provincia— el modelo de trabajo se mantendrá sin modificaciones en el corto plazo.

Desde el ecosistema local, referentes de la compañía remarcaron que el impacto será progresivo y sin alteraciones estructurales. “La operación no modifica nuestra forma de trabajar ni el vínculo con los clientes”, aseguró Maira García Lucero, de RE/MAX Social Córdoba, al explicar que la red funciona bajo un esquema de franquicias independientes con autonomía operativa.

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En la misma línea, Josefina Avedaño, coordinadora de Branding de la región, sostuvo que “las oficinas continuarán operando bajo el mismo modelo y no se esperan variaciones en la marca en lo inmediato”. En Córdoba, la red cuenta con 12 oficinas activas, que seguirán funcionando con normalidad.

Uno de los puntos clave para el mercado local es la estabilidad contractual. Las franquicias en Argentina tienen acuerdos a largo plazo —de entre 15 y 20 años—, lo que garantiza previsibilidad frente a este tipo de movimientos globales. Esto explica, en parte, por qué no se esperan cambios operativos en el corto plazo.

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Sin embargo, la transformación se hará sentir en otro plano: el tecnológico. La nueva estructura apunta a incorporar herramientas de inteligencia artificial, automatización y mejoras en la gestión de propiedades. En Córdoba, este proceso será gradual y estará orientado a potenciar el trabajo de los agentes.

Córdoba, región clave

“El foco está puesto en mejorar la productividad con tecnología, no en reemplazar al agente”, señalaron desde la red. En ese sentido, destacaron que en mercados como el argentino el vínculo humano sigue siendo central en las operaciones inmobiliarias.

A nivel local, el anuncio fue recibido sin sobresaltos. “Los clientes consultan, pero desde un lugar informativo, no de preocupación”, explicó Avedaño. También remarcó que internamente hay “tranquilidad y foco en seguir trabajando”.

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Córdoba, además, ocupa un lugar destacado dentro de la estructura nacional. RE/MAX Argentina lleva varios años posicionada como una de las regiones más fuertes a nivel global, lo que refuerza la confianza en la continuidad del modelo actual.

La expectativa es que, con el avance de la fusión, comiencen a incorporarse nuevas herramientas que optimicen procesos y reduzcan costos, en un mercado cada vez más competitivo y digitalizado.

Por ahora, el mensaje desde Córdoba es claro: la fusión marca un cambio a nivel global, pero en lo local no altera las reglas del juego. La transformación llegará, pero será gradual y con el objetivo de fortalecer —no reemplazar— el rol del agente inmobiliario.