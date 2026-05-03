La tapa del Diario PERFIL del domingo 3 de mayo de 2026

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.135 del Diario PERFIL, de este domingo 3 de mayo de 2026, un número al que acompañan 4 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos y El Observador:

El plan de LLA para salir de la crisis: más Adorni, polarizar y acuerdo con provincias. Después de un mes y medio con inflación alta y múltiples denuncias de corrupción y escándalos, el Gobierno replantea su estrategia. El primer paso es controlar la interna entre Karina y Santiago Caputo. El jefe de Gabinete volverá a los medios para hablar del “riesgo kuka” y se intenta pactar con ocho gobernadores.

La rebeldía contra los “gatitos mimosos” y los “leones del teclado”. Mamdani en EE.UU., Bregman en la Argentina, Salis en Italia. Rostros de un paradigma que cambia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El foro Llao Llao toma distancia de Milei y b.usca inversiones más allá de la política.

Petojefa. La ministra de Capital Humano suma puntos en un Gabinete debilitado.

Bullrich en CABA y Santilli en PBA. Los candidatos oficialistas para 2027.

Informe: cómo operaban desde la cárcel los jefes narcos.

Deuda. El gobierno tiene que pagar $ 70 mil millones a prestadores de Incluir Salud. Perjudican a personas con discapacidad.

‘Periodismo puro’. Carlo Invernizzi Accetti dialoga con Jorge Fontevecchia: “El perdedor es la figura central de la política actual”.

Irán. Un especialista español dice que Estados Unidos no invade al país en guerra “simplemente porque no puede”.

Amenazas escolares. Debate y polémica por la generalización de situaciones problemáticas y la efectividad de las sanciones.

Trump dice que avanzará con Cuba. Dura respuesta de Diáz-Canel.

Presentan audios inéditos de Lady Di con detalles de su historia.

El Rojo le ganó el clásico al Ciclón (2-1), pero los dos se clasificaron.

Triunfo de Boca en Santiago del Estero: 2-1 a Central Cordoba.

Gran Premio de Miami: Excelente jornada para Franco Colapinto.

Escriben en esta edición:

García, Burgueño, Calvo, Regazzoni, Arzoumanian, Costa, Castro, Ramal, Roig, Sinay, Silverman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB