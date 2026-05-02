Falta de trabajo y pluriempleo: qué dicen las encuestas en Córdoba y el país

Este 1° de mayo deja una postal para la preocupación: contar con trabajo ya no garantiza llegar a fin de mes. Según la última encuesta nacional de consultora Delfos, 4 de cada 10 argentinos buscan otro trabajo, porque sus ingresos no les alcanzan. La mayor afectación se da entre adultos jóvenes menores de 50 años: casi 80, es decir, la mayor proporción de población económicamente activa (PEA). Amplía el informe: “Las personas que demandan otro trabajo se encuentran principalmente en el Gran Buenos Aires (GBA), en el Noreste Argentino (NEA, 19%) y en el Noroeste Argentino (NOA, 17%)”.

Este dato se da en un contexto en que la proporción de argentinos a los que no les alcanzan sus ingresos llegó al pico de la serie en el último año: 52%, 4 puntos porcentuales (pp) arriba en términos interanuales, es decir, respecto a abril de 2025 (48%). En tanto, aquellos que llegan con lo justo cayeron al piso de la serie evolutiva: 31%. Aquellos a quienes sus ingresos les alcanzan y pueden ahorrar se ubican en un promedio de 18% en el último año.

Consistente con ese dato, la más reciente encuesta nacional de Atlas Intel & Bloomberg arrojó que en la mitad de las familias argentinas hay más de un trabajo o fuente de ingreso. Sobre esa proporción, el 61% decidió buscar otra fuente de ingreso para poder llegar a fin de mes, lo que confirma la vulnerabilidad socioeconómica que afecta a este segmento. El informe reporta que a casi 54% no le alcanza su ingreso actual para cubrir los gastos básicos del hogar (un 27,1% genera deudas y casi la misma proporción se ajusta cada mes), vs. 23,3% a quienes les alcanza con lo justo; apenas 23% tiene capacidad de ahorro.

Haciendo foco en Córdoba, la última medición realizada en la provincia por Varianza Consultora reportó que casi 22% de los comprovincianos tiene dos o más trabajos y que casi 27,3% está en búsqueda de un segundo trabajo.

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Fenómeno transversal

Mientras que a nivel país el 52% responde que no les alcanzan sus ingresos para llegar a fin de mes, en Córdoba casi 51% responde en la misma línea, lo que confirma que se trata de un fenómeno transversal en estos dos niveles. Por otro lado, casi 38% dice que cubre los gastos básicos con sus ingresos, mientras que apenas 11,4% llega a fin de mes y se da algunos gustos o bien cubre sus gastos y ahorra. Profundizando en los datos provinciales, casi 2 de cada 3 trabajadores cordobeses cree que su carga laboral es excesiva en relación a la remuneración que recibe. En tanto, casi 15% cree lo contrario.

Finalmente, una mayoría de casi 51% es pesimista respecto a la reforme laboral y cree que la norma sancionada empeorará su situación. Los optimistas no llegan a los dos dígitos (5,45%), mientras que poco más de un tercio se ubica en una posición intermedia y casi 10% ns/nc.

En síntesis: las últimas encuestas nacionales arrojan que entre el 40% y el 50% de los argentinos necesitan un segundo trabajo para llegar a fin de mes; eso es consistente con una coyuntura en la cual a una mayoría no les alcanzan sus ingresos para llegar a fin de mes a nivel país; en Córdoba, casi la mitad de los trabajadores está en la misma situación (ya tiene un segundo trabajo, o lo está buscando); a nivel provincia, también existe una mayoría superior al 50% que no llega a cubrir los gastos básicos con sus ingresos; en Córdoba, más de la mitad es pesimista respecto al impacto de la reforma laboral recientemente sancionada; el trabajo ya no garantiza cubrir gastos básicos, predomina la insuficiencia de ingresos y el pluriempleo va en aumento, lo que perfila una situación crítica a nivel país que también impacta en Córdoba.

Analista de opinión pública y mercado

@berranorman