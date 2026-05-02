Presentaron un nuevo fármaco contra las “superbacterias intrahospitalarias”

Uno de los mayores desafíos para los centros de salud en la actualidad son las infecciones producidas por las denominadas “bacterias hospitalarias” o multirresistentes.

Para enfrentar este problema, responsable de altas tasas de mortalidad, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) aprobó un nuevo antibiótico desarrollado por Pfizer que fue presentado esta semana en Buenos Aires.

Este medicamento, que ya se encuentra disponible en el país, apunta a reducir drásticamente la mortalidad en pacientes críticos que, hasta hoy, carecían de opciones terapéuticas efectivas. Se trata de la asociación de aztreonam y avibactam, un desarrollo diseñado para combatir a las denominadas “superbacterias” que han desarrollado un escudo biológico capaz de anular a casi todos los antibióticos conocidos.

En las terapias intensivas, estos microorganismos representan una amenaza constante: el 29,2% de los pacientes infectados en unidades críticas en Argentina portan gérmenes que ya no responden a los tratamientos habituales.

A nivel global, el panorama es aún más sombrío: la resistencia antimicrobiana se posiciona entre las tres primeras causas de muerte en el mundo, una estadística que obliga al sistema sanitario a buscar soluciones de urgencia.

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Una respuesta a la “artesanía” médica

El impacto de esta novedad no es sólo estadístico, sino clínico. Durante la presentación oficial del fármaco realizado en la Capital Federal, la doctora Wanda Cornistein, jefa del Servicio de Prevención y Control de Infecciones del Hospital Universitario Austral, dialogó con Perfil Córdoba y explicó por qué la llegada de este antibiótico es vivida como un hito por los especialistas. “Nosotros celebramos cuando tenemos más opciones para los pacientes más críticos y vulnerables. Este antibiótico logra reemplazar una combinación ‘artesanal’ que veníamos haciendo hasta ahora para tratar estas bacterias”, señaló Cornistein.

Según la especialista, el uso de esquemas improvisados con drogas que no fueron diseñadas originalmente para trabajar juntas, aumentaba el riesgo de toxicidad y no siempre lograba frenar cuadros que presentan entre un 40% y un 50% de mortalidad. La nueva terapia busca, precisamente, ofrecer una alternativa menos tóxica y más potente para tratar neumonías intrahospitalarias (incluidas las asociadas a ventilación mecánica), infecciones urinarias complicadas e infecciones abdominales graves. “La idea es que de alguna manera les cambiemos el pronóstico, siempre y cuando hablemos del buen uso del recurso”, añadió la profesional.

Problema de salud pública

En Argentina, las infecciones asociadas al cuidado de la salud se cobran más de 28.000 vidas al año y generan costos que superan los 250 millones de dólares anuales para el sistema sanitario. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya cataloga a la resistencia antimicrobiana como una de las 10 principales amenazas globales, impulsada en gran medida por el uso inapropiado de fármacos en cuadros virales o tratamientos interrumpidos.

En este contexto, el doctor Fernando Pasteran, especialista en Microbiología Clínica del Instituto Inei-Anlis Dr. Carlos Malbrán y director de Invera, aportó su mirada sobre la gravedad de la situación en Argentina. Para el experto, la aparición de esta combinación antibiótica es un alivio ante la frecuencia con la que los especialistas se encuentran “con las manos vacías” frente a microorganismos resistentes que no ofrecen margen de error en el diagnóstico.

Pasteran subrayó que “nos enfrentamos a patógenos que han evolucionado mucho más rápido que nuestra capacidad de desarrollar fármacos”. Según explicó, el control efectivo de estas infecciones asociadas al cuidado de la salud no depende únicamente de una molécula innovadora, sino de un sistema de vigilancia robusto que permita identificar estas amenazas en tiempo real para aplicar el tratamiento preciso antes de que sea tarde. Asimismo, destacó que la llegada de este recurso debe ir acompañada de un cambio estructural en las políticas sanitarias.

“Es necesario implementar políticas estrictas de prevención, diagnóstico temprano y uso racional de antibióticos”, señaló.

Disponibilidad

A pesar de que la combinación ya cuenta con el sello de aprobación de las autoridades nacionales, su llegada a las camas de los hospitales de todo el país y de Córdoba en particular dependerá de gestiones administrativas. Este no es un medicamento de venta en farmacias, sino que la misma se realiza de manera institucional.

“El antibiótico ya está disponible en Argentina con sus aprobaciones por el Anmat”, aclaró Cornistein. Sin embargo, advirtió que su acceso real dependerá de la gestión que haga cada jurisdicción, cada provincia y cada hospital.