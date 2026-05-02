Trump extiende la novela interminable sobre "las propuestas de Irán para terminar la guerra"

La guerra de Israel e Irán, a la que hace unos meses se sumó Estados Unidos, sigue sin definirse hacia el lado de acuerdos o más beligerancia. Y el presidente estadounidense Donald Trump declaró este sábado 2 de mayo que "revisaría una nueva propuesta de paz de Irán", pero al mismo tiempo ya había dejado trascender que "no lo convencía demasiado", una trase que tamizada permite cualquier interpretación, pero lo único cierto es que se dilata una y otra vez la finalización del conflicto, al punto que un alto funcionario iraní admitió este sábado en Teherán que la cúpula del régimen islámico considera "probable" que se reanuden los combates.

“Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Pocas horas antes, las agencias de noticias iraníes Tasnim y Fars informaron que Teherán había enviado una propuesta de 14 puntos a Pakistán, cuya función es ser mediador en el conflicto. Entre los puntos se incluía el final del conflicto en todos los frentes de combate y un nuevo marco para el estrecho de Ormuz, remarcó Tasnim.

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Estrecho de Ormuz

Trump habló con periodistas en West Palm Beach, Florida, y advirtió que podría tomar represalias contra la república islámica “si se portan mal, si hacen algo malo. Es una posibilidad que podría ocurrir, sin duda”.

La guerra, que comenzaron Estados Unidos e Israel a fines de febrero, se encuentra en suspenso desde el 8 de abril, tras una ronda fallida de conversaciones en Pakistán para lograr un acuerdo de paz definitivo.

El cálculo estratégico de Irán

Este sábado, Mohammad Jafar Asadi, alto mando del ejército iraní, expresó, según la agencia de noticias Fars, que “es probable que se reanude el conflicto entre Irán y Estados Unidos” porque “hay pruebas de que Estados Unidos no está comprometido con ninguna promesa ni acuerdo”.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, les remarcó a los diplomáticos en Teherán que “la decisión está en manos de Estados Unidos: elegir entre la vía diplomática o continuar con una estrategia de confrontación”. Y agregó que su país está “preparado para ambas opciones”.

Desde el comienzo de la guerra, Irán logró un control total sobre el estrecho de Ormuz, lo que le permitió cortar grandes flujos de petróleo y gas hacia la economía mundial; como respuesta, Estados Unidos impuso un contrabloqueo a los puertos iraníes.

Steve Witkoff

Las acusaciones cruzadas entre Estados Unidos e Irán

A comienzos de esta semana el sitio web de noticias estadounidense Axios informó que el enviado de Trump, Steve Witkoff, exigió que el programa nuclear de Teherán volviera a negociarse.

Edificio de la ONU

Por su parte, la misión de Irán ante la ONU habló este sábado del enorme arsenal nuclear estadounidense, acusando a Washington de tener un comportamiento hipócrita. “No existe ninguna restricción legal sobre el nivel de enriquecimiento de uranio, siempre y cuando se realice bajo la supervisión del OIEA, como fue el caso de Irán”, señalaron, haciendo referencia al organismo de control nuclear de la ONU.

El doble discurso de Irán: endurece su retórica pero está dispuesto a continuar por la vía diplomática con Estados Unidos

En este contexto, el vicepresidente del Parlamento iraní, Ali Nikzad, remarcó que “gestionar el estrecho de Ormuz es más importante que adquirir armas nucleares”.

HM