El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con invadir militarmente Cuba, lo cual fue considerado como inédito por el Ejecutivo de la isla. Así lo expresó este sábado el presidente Miguel Díaz-Canel, quien convocó a la comunidad internacional a pronunciarse frente a esa situación.

El mandatario estadounidense volvió a plantear este viernes por la noche la posibilidad de "tomar el control" de Cuba "casi de inmediato" y deslizó que un portaaviones de su país podría recalar en la zona tras concluir una operación en Irán.

Durante una intervención en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, en el estado de Florida, Trump sostuvo que antes de cualquier movimiento sobre la isla concluirá el "trabajo" en Irán. Añadió que, una vez finalizada esa instancia, podría ordenar que el portaaviones USS Abraham Lincoln se dirija al Caribe y "se detenga a unos 100 metros de la costa" cubana, desde donde —según describió— los habitantes de la isla dirían "muchas gracias, nos rendimos".

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Trump asestó un duro golpe a Cuba: nuevas sanciones económicas y bloqueo total para quienes negocien con el país

"El presidente de Estados Unidos eleva sus amenazas de agresión militar contra Cuba a una escala peligrosa y sin precedentes", respondió Díaz-Canel a través de su cuenta en X.

El mensaje de Miguel Díaz-Canel en X sobre las amenazas de Donald Trump contra Cuba

"La comunidad internacional ha de tomar nota y, junto al pueblo de Estados Unidos, determinar si se permitirá un acto criminal tan drástico para satisfacer los intereses de un grupo pequeño pero adinerado e influyente, con ansias de revancha y dominación", agregó.

"Ningún agresor, por poderoso que sea, encontrará rendición en Cuba. Tropezará con un pueblo decidido a defender la soberanía y la independencia en cada palmo del territorio nacional", añadió el dirigente cubano.

Cuba niega ser una amenaza ante advertencias de Rubio de influencia extranjera

De acuerdo con el jefe de Estado, una eventual intervención de Estados Unidos apuntaría principalmente a "satisfacer" los intereses de sectores de la comunidad cubana radicada en Florida.

Sanciones de Donald Trump a Cuba y endurecimiento del bloqueo

Las afirmaciones de Trump ante empresarios y referentes políticos en Florida —estado que concentra la mayor comunidad cubana en el exterior— se produjeron pocas horas después de firmar una orden ejecutiva que refuerza las sanciones contra La Habana y contra entidades que mantengan vínculos con el país caribeño.

Según lo dispuesto en ese decreto, firmado el viernes, cualquier individuo o compañía que opere en esos sectores o mantenga relaciones comerciales con el gobierno cubano quedará alcanzado por el congelamiento total de sus activos en territorio estadounidense.

Miguel Díaz-Canel denunció una escalada de tensiones entre Cuba y Estados Unidos tras los dichos de Donald Trump

En paralelo, esta semana el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que Cuba facilita la presencia de servicios de inteligencia de "los adversarios" de Washington a 90 millas de su territorio, y afirmó que la administración encabezada por Trump no permitirá esa situación.

La elección equivocada en Cuba

El Senado de Estados Unidos rechazó el martes una iniciativa impulsada por legisladores demócratas que buscaba limitar eventuales acciones militares ordenadas por el presidente sobre la isla.

Rubio, que desde comienzos de año profundiza una estrategia de presión máxima sobre el régimen cubano, considera que Cuba continúa siendo una "amenaza extraordinaria" para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Al embargo vigente desde 1962 se suma un bloqueo petrolero implementado por Washington desde enero, que restringe el ingreso de crudo al país y habilita únicamente el arribo de un buque ruso.

Trump insiste en que Cuba “vive sus últimos momentos”

El expresidente de Cuba, Raúl Castro, y Miguel Díaz-Canel en la concentración por el Día Internacional de los Trabajadores

Este viernes, durante una movilización frente a la embajada estadounidense en La Habana en el marco del Día del Trabajador, el gobierno cubano volvió a denunciar las advertencias de agresión formuladas por la administración Trump.

En esa manifestación participaron, entre otros dirigentes del Partido Comunista cubano, Díaz-Canel y el expresidente Raúl Castro, de 94 años.

NG