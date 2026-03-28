Aparecieron los veleros perdidos en el Caribe: iban a Cuba con ayuda humanitaria

Luego de varios días de incertidumbre, el Gobierno mexicano confirmó el hallazgo de los dos veleros que habían desaparecido en el Caribe mientras transportaban ayuda humanitaria con destino a Cuba. Las embarcaciones habían perdido contacto durante su travesía, lo que había generado preocupación tanto en autoridades como en organizaciones internacionales.

El operativo estuvo a cargo de la Armada de México, que logró localizar a los barcos tras activar un dispositivo de búsqueda marítima y aérea. Según informaron fuentes oficiales, ambas embarcaciones fueron detectadas a unos 80 kilómetros náuticos al noroeste de La Habana, en aguas del Caribe.

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A bordo viajaban nueve tripulantes de distintas nacionalidades, quienes se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud. La confirmación llevó alivio a los familiares y a las organizaciones involucradas en la misión, que durante varios días habían perdido todo tipo de comunicación con los barcos.

La desaparición que encendió alarmas

Los veleros habían partido el 20 de marzo desde Isla Mujeres, en el estado de Quintana Roo, como parte de una misión solidaria internacional. Su destino era Cuba, donde debían entregar suministros esenciales en el marco de una crisis energética y económica que atraviesa la isla.

Sin embargo, pocos días después de iniciar el viaje, se perdió contacto con las embarcaciones. La falta de noticias generó preocupación inmediata y obligó a las autoridades mexicanas a desplegar un operativo de búsqueda y rescate, en coordinación con organismos internacionales.

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En un primer momento, incluso hubo información contradictoria sobre su paradero, lo que aumentó la incertidumbre. Recién tras varios días de rastreo, la Armada logró dar con los barcos mediante un avión de vigilancia marítima, que permitió ubicar su posición exacta.

De acuerdo con los reportes oficiales, el principal motivo de la desaparición temporal fue el impacto de condiciones meteorológicas adversas, que habrían afectado la navegación y provocado demoras en el trayecto.

Las autoridades señalaron que los fuertes vientos y el estado del mar alteraron la ruta prevista, dificultando las comunicaciones y extendiendo el tiempo estimado de llegada a Cuba.

A pesar de la situación, no se registraron emergencias a bordo ni pedidos de auxilio, lo que sugiere que las embarcaciones contaban con equipamiento adecuado y tripulación experimentada.

La misión humanitaria en medio de la crisis cubana

Los veleros formaban parte del “Nuestra América Convoy”, una iniciativa internacional integrada por organizaciones sociales, activistas y voluntarios que buscan llevar ayuda humanitaria a Cuba.

El convoy tiene como objetivo asistir a la población cubana frente a una crisis agravada por la escasez de combustible, alimentos y medicamentos, en un contexto de tensiones económicas y restricciones comerciales.

Entre los insumos transportados se encuentran alimentos, medicamentos, paneles solares y otros recursos básicos, considerados clave para mitigar los efectos de los apagones y la falta de suministros en la isla.

De hecho, otros barcos del mismo convoy ya habían logrado arribar a La Habana días antes, entregando toneladas de asistencia. La desaparición de estos dos veleros había puesto en duda la continuidad de la misión, aunque finalmente el hallazgo permitió retomar el operativo.

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Tras ser localizadas, las embarcaciones quedaron en contacto con unidades de la Marina mexicana, que se dirigieron hacia la zona para brindar apoyo y acompañarlas en el tramo final del viaje.

Se espera que los veleros completen su recorrido y arriben a Cuba en las próximas horas, concretando así una misión que, pese a las dificultades, logró sostener su objetivo humanitario.

El episodio dejó en evidencia tanto los riesgos de las travesías marítimas en el Caribe como la relevancia de este tipo de iniciativas en contextos de crisis. También puso en primer plano el rol de los Estados en tareas de rescate y cooperación internacional ante situaciones de emergencia.

En ese marco, el hallazgo de los veleros no solo cerró un episodio de incertidumbre, sino que también reafirmó la continuidad de una red de asistencia humanitaria que busca sostener a la población cubana en un escenario cada vez más complejo.