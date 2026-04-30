Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, retomó este jueves su testimonio en el juicio por la muerte del exfutbolista y exhibió un nuevo audio de la reunión en la que se decidió su internación domiciliaria. En medio de una audiencia cargada de tensión, la madre de Dieguito Fernando explotó en llanto y apuntó en contra de los médicos imputados, que estuvieron a cargo su salud antes de su fallecimiento: "Mataron al padre de mi hijo".

"Ahora entiendo todo lo que pasaba en la familia: a las hijas les decían una cosa y a mí otra, para que no estemos unidos. Querían que estemos peleados", expresó Ojeda durante la sexta audiencia ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) N7 de San Isidro. "Era una secta, no querían que nos comunicáramos entre nosotros; es gente podrida que le querían sacar cosas a Diego", sostuvo en uno de los momentos más complejos de su declaración.

Entre llantos y gritos, la expareja del ex jugador de Boca y Nápoli señaló al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y al psicólogo Carlos Díaz, tres de los principales acusados, y se refirió a ellos con un fuerte exabrupto: "Asesinos, hijos de put... Luque, Diego que te quería, hasta te regaló una moto. No entiendo por qué hicieron eso, por qué nos manipularon de esa manera", agregó.

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