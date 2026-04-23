Juicio por la muerte de Maradona: antes de la declaración de Luque, un policía lo identificó como "el médico a cargo"

El nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona, que se realiza tras la nulidad del primer debate oral por el escándalo de la ex jueza Julieta Makintach, se reactivó tras la extensa declaración de Gianinna Maradona en la última audiencia, donde se quebró apuntó contra el neurocirujano Leopoldo Luque. Este jueves, testificaron dos policías que vieron el cuerpo del histórico exfutbolista y el doctor que certificó su deceso, a la espera de que el médico imputado vuelva a hablar por cuarta vez.

Luque es uno de los siete profesionales de la salud que están imputados por "homicidio simple con dolo eventual" contra Maradona, que murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa de un barrio privado de Tigre, donde cursaba una internación domiciliaria tras haber sido operado por un hematoma subdura. El segundo proceso se desarrolla ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, en el Tribunal Criminal Oral (TOC) N° 7 de San Isidro.

Juicio por la muerte de Diego Maradona: Luque declaró por tercera vez y Gianinna dará su testimonio

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El neurocirujano, que llegó a tenr un relación muy cercana con el entones entrenador de Gimnasia de La Plata, comparecerá por cuarta vez ante los magistrados, mientras que el pscólogo Carlos Díaz, otro de los acusados, iba a declarar este jueves pero finalmente su turno se programó para el martes 28 de abril.

En esta jornada ya hablaron el subcomisario Lucas Farías, que en esa época era el ficial principal del destacamento de Villa La Ñata y fue llamado a la casa apara asistir a Diego; el entonces coordinador de la Policía Científica, Cristian Méndez, que enumeró las tareas que realizó en el lugar; y el médico de la empresa +Vida Juan Carlos Pinto, el primero en llegar al lugar y quien firmó el certificado de defunción.

Antes del inicio de la audiencia, los jueces informaron que las partes “acordaron una buena economía procesal” y la forma de interrogar a los testigos, permitiendo una mayor amplitud de preguntas, con "examen y contra examen”, según explicó Gaig. El titular del tribunal indicó que la utilización de audios podrá ser implementada por las partes mediante lectura y reproducción, al tiempo que las contrapartes (las defensas) tendrán la posibilidad de la exhibición total de ese material.

Caso Maradona: La declaración de los policías

"Cuando entré, vi una persona tapada y completamente hinchada. Lo vi desde la puerta de ingreso a donde estaba ubicada la cama. La única persona que estaba en el lugar era Claudia Villafañe (exesposa del "Diez")", comenzó diciendo Farías. El subcomisario también explicó que estuvo a cargo del operativo para que Maradona fuera trasladado desde la Clínica Olivos, en Vincete López, hasta el barrio privado en la locaidad de Benavídez (Tigre).

"No entró ni salió más nadie del lugar. Después llegó personal judicial, me pidieron identificar a todas las personas que estaban en el lugar. Identifiqué a hermanas y hermanos de Maradona", continuó el testigo. En ese sentido, contó que él fue el secretario de acta,

"Estaba (su cñado y secretario, Maximiliano) Pomargo, que lo anoté como asistente, y a Luque como médico personal de Maradona", siguió. Y agreó: "Le di aviso a la titular de la UFI N°1 de Benavídez, Laura Capra, y a los policías Lucas Rodrigo Borge y Mendoza; recuerdo que el cuerpo estaba tapado y el rostro descubierto".

Por otro lado, Farías sostuvo que la habitación de Maradona era de “menos dimensiones que la cocina” y recordó: “Había sánguches de miga, una botella de agua mineral, un suero y mucha ropa deportiva”. Asimismo, citó haber visto “varios baños químicos en la planta baja” de ese domicilio. Sobre el cadáver y las circunstancias del hallazgo, señaló: "Tenía una camiseta negra de marca puma y un short deportivo del club Gimnasia de La Plata. La cama era de dos plazas, y él tenía las piernas arqueadas".

Tras su declaración, el fiscal general adjunto Patricio Ferrari exhibió imágenes de la habitación donde se realizó la internación domiciliaria, mientras que Gianinna Maradona optó por taparse los ojos. Luego, fue el turno director de Criminalística de la Policía Científica, Cristian Méndez, que coincidió con el policía al decir que el cuerpo del ex campeón del Mundial México '86 presentaba una “gran prominencia e hinchazón”.

Después, hizo mencón de un “hongo de espuma” en la boca de Maradona, que se observa en una de las fotografías de la Policía Científica que se mostraron durat el juicio. "Es propio de la ascitis (agua en la panza y un ‘pulmón en lucha’)", explicó.

"El lugarno estab asegurado; nos ecibió la Fiscalía y luego se resuardó. Hicimos una manipulación y análisis de rigidez en el cuerpo, revisamos los ojos y otras partes, le tomamos temperatura para determinar un aproximado de data de muerte. "Me llamó la atención que tenía un estómago globoso, la prominencia que tenía. Tiene que ver con que estaba hinchado", concluyó.

En la casua, además del neurólogo, los otros acusados por "homicidio simple con dolo eventual" son la psiquiátra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador Mariano Ariel Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

FP